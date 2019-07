Nike sætter en stopper for superstjernens nummerskifte

Direkte sport i tv TV 2 11.55 Cykling: Tour de France - 8. etape TV 2 Sport 15.00 Tennis: Wimbledon - finale (k) 17.30 Tennis: Wimbledon - double (m) 22.00/03.00 Badminton: US Open TV3+ 15.00 Formel 1: Storbritanniens GP - kval TV3 Sport 10.20 Formel 3: Storbritanniens GP 12.00 Formel 1: Storbrit. GP - træning 16.40 Formel 2: Storbritanniens GP 18.10 Motorsp.: Porsche Super Cup, kval. 20.00 Dart: German Masters 01.00 Motorsport: Nascar - Quaker State TV3 Max 15.00 Fodbold: Young Boys-Crystal Palace 6’eren 20.00 Formel E: USA’s VM-afdeling - kval. Eurosport 1 12.00 Cykling: Tour de France 17.40/21.00 Formel E: USA’s VM-afdeling 23.30 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 10.00/16.00 Atletik: U23-EM 18.50 Speedway: EM-afdeling Vis mere

Basketball. LeBron James har fået nej til at give sit trøjenummer videre til den kommende holdkammerat i Los Angeles Lakers, Anthony Davis. James ville gerne tilbage til sit gamle nummer 6, som han blandt andet bar i Miami Heat, og så kunne Davis, der snart ventes præsenteret i Lakers, få nr. 23, som han har spillet med i New Orleans Pelicans. Men Nike, der leverer tøjet til holdende i den nordamerikanske NBA-liga, har sagt nej, da firmaet ville brænde inde med talrige LeBron James-trøjer

Cykling. Tejay van Garderen fra Education First har trukket sig fra Tour de France. Amerikaneren brækkede hånden i et styrt på 7. etape og kan derfor ikke fortsætte. Van Garderen er den tredje rytter, der udgår af årets Tour. De to andre er Patrick Bevin og Nicolas Edet.

Fodbold. Marc dal Hende er på vej til at skifte FC Midtjylland ud med en udenlandsk klub, fortæller han til TV3 Sport. Af samme grund var forsvarsspilleren ikke med i vicemestrenes trup til fredagens kamp mod Esbjerg. »Jeg har en aftale med FC Midtjylland om, at jeg formodentlig har spillet min sidste kamp for dem«, siger dal Hende til TV3 Sport.

Atletik. Den hollandske løber Sifan Hassan satte fredag verdensrekord på den engelske mil ved Diamond League-stævnet i Monaco. Hun løb distancen i tiden 4 minutter og 12,33 sekunder og slog dermed den 23 år gamle rekord, som russiske Svetlana Masterkova satte i 1996, med 23 hundrededele.

Tennis. Næste opgave for det danske stortalent Holger Rune bliver den hollandske Challenger-turnering Dutch Open i Amersfoort. Den 16-årige danske junior har fået et wildcard til turneringen, og han skal dermed prøve kræfter med seniorerne. Efterfølgende skal han deltage i en 25.000 dollar-turnering i Italien ligeledes på seniorplan.

Kajak. De danske deltagere ved ungdoms-EM i den tjekkiske by Racice havde en god dag på vandet. Først vandt juniorroeren Magnus Sibbersen fra Hvidovre Kajakklub guld i 1.000 meter enerkajak, og senere tog Mathilde Roed fra Køge Kajakklub sølv ligeledes på 1.000 meter. Den danske roer var blot 17 hundrededele af et sekund efter guldvinderen fra Ungarn, Zsoka Csikos.

Fodbold. Palermo bliver tvangsnedrykket fra Serie B til Serie D, der er den 4. bedste række i italiensk fodbold. Årsagen er økonomisk og ledelsesmæssigt rod i klubben fra Sicilien. Venezia overtager Palermos plads i Serie B i den kommende sæson.

Fodbold. Juventus har købt Cristian Romero i Genoa. Den argentinske forsvarsspiller har skrevet under på en femårig aftale med Torino-klubben, men forbliver i den kommende sæson i Genoa, hvortil han er udlejet. Det skriver Juventus på sin hjemmeside ifølge Ritzau. Klubben har betalt 26 millioner euro (194 millioner kroner) for 21-årige Romero.