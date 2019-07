Dansker spurter sig til EM-bronze på sin BMX-cykel

Direkte sport i tv TV 2 12.50 Cykling: Tour de France, 9. etape TV 2 Sport 15.00 Tennis: Wimbledon – finale (m) 18.30 Tennis: Wimbledon – doublefinaler 22.00/02.00 Badminton: US Open – finale TV3+ 15.10 Formel 1: Storbritanniens GP 18.00 Fodbold: Brøndby-Silkeborg TV3 Sport 16.00 Fodbold: Bradford-Liverpool 21.00 Motorsport: IndyCar TV3 Max 14.00 Fodbold: Horsens-FC Nordsjælland 18.00 Fodbold: Ajax-Istanbul Basaksehir 6’eren 20.00 Formel E: USA’s VM-afd., superpole 21.00 Formel E: USA’s VM-afdeling Canal 9 16.00 Fodbold: OB-F.C. København Eurosport 1 12.55 Cykling: Tour de France 21.00 Formel E: USA’s VM-afdeling 23.30 Superbike: VM-afdeling Eurosport 2 14.00 Fodbold: Lyngby-AaB 16.40 Atletik: U23-EM 20.00 Superbike: VM-afdeling Vis mere

BMX. Simone Tetsche Christensen føjede EM-bronze til sin store samling af medaljer, da hun i Letland sluttede finalen på 3. pladsen. Efter en tæt finale måtte danskeren se sig slået af briten Judy Baauw og den forsvarende verdensmester Laura Smulders fra Holland, der vandt henholdsvis sølv og guld. Danskeren, der deltog ved OL i Rio de Janeiro i 2016, har tidligere vundet EM-sølv og -bronze samt VM-bronze. Senere på måneden deltager hun atter i VM, mens det store mål næste år er OL i Tokyo.

Roning. Damefireren med Frida Sanggaard Nielsen, Lærke Berg Rasmussen, Christina Juhl Johansen og Ida Gørtz Jacobsen vandt sølv ved World Cuppen i Rotterdam efter Australien. I kraft af 2. pladsen vandt fireren samtidig den samlede World Cup i bådklassen. Den tunge herrefirer med Tøger Berg Rasmussen, Tobias Kempf, Frank Steffensen og Fred Vystavel blev nr. 4 i A-finalen.

Atletik. Anna Emilie Møller genvandt sit U23-europamesterskab i 3.000 meter forhindringsløb, da hun vandt finalen i svenske Gävle i tiden 9.27.31 minutter. Tiden er samtidig mesterskabsrekord og Anna Emilie Møllers næstbedste tid nogensinde.

Basketball. Det har et stykke tid været en offentlig hemmelighed, at Anthony Davis ville skifte fra New Orleans Pelicans til Los Angeles Lakers i den nordamerikanske NBA-liga, og nu er skiftet officielt. I Lakers bliver 26-årige Davis blandt andet holdkammerat med superstjernen LeBron James.

Cykling. CCC-rytteren Alessandro De Marchi er som den femte rytter udgået af årets udgået af Tour de France. De Marchi styrtede på de indledende kilometer af 9. etape og kunne ikke køre videre.

Motorsport. Christian Lundgaard blev nr. 5 i weekendens anden afdeling af det europæiske formel 3-mesterskab på Silverstone. Danskeren blev nr. 7 i første afdeling, og han er nu samlet på 7. pladsen med 36 point. Robert Shwartzman fra Rusland fører i mesterskabet med 114 point.

Kajak. Magnus Sibbersen kan kalde sig dobbelt junioreuropamester efter han søndag vandt titlen på 500 meter. Det kommer dagen efter, den unge roer vandt guld på den dobbelte distance. Hos pigerne blev Emilie Markussen nr. 9 på 500 meter. I toerkajak over 500 meter vandt Katrine Jensen fra Maribo Kajakklub og Sara Milthers fra Hellerup Kajakklub sølv efter et tjekkisk par.

Tennis. De to colombianere Juan Sebastián Cabal og Robert Farah vandt Wimbledon i double, da de besejrede franskmændene Nicolas Mahut og Edouard Roger-Vasselin i fem sæt med cifrene 6-7, 7-6, 7-6, 6-7, 6-3. Maratonkampen varede 4 timer og 57 minutter, hvilket blot var fem minutter kortere end den længste doublefinale nogensinde. Cabal og Farah er de første colombianske vindere i Wimbledon.

Fodbold. Sønderjyske har skrevet kontrakt for resten af året med den islandske målmand Frederik Schram.

Fodbold. Philip Zinckernagel scorede for tredje gang i de seneste fire kampe for Bodø/Glimt, da det norske hold lørdag vandt hele 5-1 over Ranheim i Eliteserien.

Golf. Det danske pigelandshold vandt lørdag EM for hold. Det er første gang nogensinde, et dansk pigelandshold vinder den titel. Guldholdet består af Anne Norman fra Rungsted Golfklub, Natacha Husted fra Smørum Golfklub, Amalie Leth-Nissen og Cecilie Leth-Nissen fra Hjortespring Golfklub, Alberte Thuesen fra Mølleåens Golf Klub og Olivia Grønborg fra Helsingør Golf Club.