Skideballe fra chefen til Kevin Magnussen og holdkammeraten, der stødte sammen

Få et hurtigt overblik over seneste nyt fra sportens verden.

Motorsport. Teamchef Günther Steiner kalder det for »uacceptabelt«, at Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean søndag stødte så voldsomt sammen på første omgang af det britiske formel 1-grandprix på Silverstone-banen, at de efterfølgende begge måtte udgå.

»Det var et meget skuffende løb for os. Det bedste, vores kørere kunne have taget med til løbet, var en skovl - for at grave det hul, vi er i, endnu dybere. Vi bliver nødt til at gå tilbage og se, hvad vi kan gøre bedre i fremtiden, siger Günther Steiner til formula1.com oven på holdkammeraternes anden indbyrdes batalje i denne sæson. De stødte også sammen i Barcelona i maj.

»De er begge i problemer. Det er uacceptabelt, hvad der er sket. Jeg var ret tydelig efter Barcelona om, hvad de ikke skal gøre«, siger Günther Steiner.

Fodbold. Den danske landsholdsangriber Nicolai Jørgensen døjer med knæproblemer før sæsonstarten, så hans hollandske arbejdsgiver, Feyenoord, sender ham i dag til en specialist på universitetshospitalet Erasmus Medisch Centrum i Rotterdam. Det skriver det hollandske fodboldmedie Voetbal International. Nicolai Jørgensen var med på Feyenoords træningslejr i Østrig i sidste uge, men han var ikke med i holdets testkampe mod Darmstadt og Red Bull Salzburg. Angriberen står foran indgangen til sin fjerde sæson i Feyenoord efter at have forlænget sin kontrakt i juni med forventningerne om et godt samarbejde med klubbens nye cheftræner, Jaap Stam.

Fodbold. Randers-angriberen Saba Lobjanidze er eftertragtet, selv om han ikke scorede i sæsonens første kamp, som endte med et nederlag på 2-1 mod Sønderjyske. Georgieren er meldt til salg og kan godt forestille sig at spille i en anden dansk klub og »der er en del interesse«, siger han i følge Ritzau, men erklærer sig samtidig tilfreds med at fortsætte i Randers, hvis det skulle ende sådan. Det er et spørgsmål om penge. »Hvis der er nogen, der byder nok for ham, så bliver han solgt. Hvis der ikke er det, så spiller han i Randers«, siger træner Thomas Thomasberg.

Fodbold. Manchester City-stjernen Riyad Mahrez blev den store helt for Algeriet, da holdet søndag spillede sig i Africa Cup of Nations-finalen med en semifinalesejr over Nigeria. Mahrez scorede til kampens slutresultat, 2-1, da han dybt inde i kampens tillægstid sendte et direkte frispark i mål. I finalen skal Algeriet på fredag møde Senegal, der i sin semifinale slog Tunesien 1-0 på et tunesisk selvmål af Dylan Bronn ti minutter inde i den forlængede spilletid.

Cykling. Italieneren Alessandro De Marchi kom slemt til skade, da han var udsat for et voldsomt styrt under søndagens Tour de France-etape. Et brækket kraveben, et brækket ribben samt en punktering af den venstre lunge er konsekvensen foruden en række overfladiske sår, heriblandt et flækket øjenbryn. Ifølge lægen på CCC-holdet vil der gå mindst tre-fire uger, før Alessandro De Marchi igen kan begynde sin genoptræning.

Golf. Jeff Winther fik sat et flot punktum med sidste runde i Scottish Open. Han noterede sig for en runde i fire slag under par og sluttede dermed samlet i 14 slag under par. Det rakte til en delt 28.-plads i European Tour-turneringen. Den blev vundet af østrigske Bernd Wiesberger efter omspil med franske Benjamin Hebert om sejren. De var begge 22 slag under par efter fjerde runde.