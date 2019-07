1,3 millioner vil i Parken for at se EM-fodbold

Fodbold. Newcastle har ansat den tidligere Manchester United-spiller Steve Bruce som ny manager på en 3-årig kontrakt. »Jeg er glad og utrolig stolt af at blive udpeget som ny cheftræner i Newcastle United. Det er min barndomsklub, og det var min fars klub, så det er et specielt øjeblik for mig og min familie«, siger 58-årige Bruce til klubbens hjemmeside. Newcastle blev sidste sæson som oprykker nummer 13 i Premier League med Rafael Benitez som manager, men spanieren fik ikke sine krav opfyldt til denne sæson og står nu i spidsen for Dalian Yifang i Kina.

Fodbold. Randers FC har skrevet en 3-årig kontrakt med den 20-årige midtbanespiller Issah Salou, der har repræsenteret Niger ved African Nations Cup for U20-hold, men også har ghanesisk statsborgerskab. »Han har til træning og i kamp vist, at han er god på bolden og dygtig i sine vendinger. Han er en spændende spiller med et stort udviklingspotentiale« siger Randers FC’s direktør, Søren Pedersen.

Fodbold. Den franske verdensmester Paul Pogba skal være omdrejningspunktet hos Manchester United i den kommende sæson. »Paul er en fantastisk spiller, en fantastisk person og har altid været meget professionel. Jeg har tidligere sagt, at hvis han er på dit hold, så vil du bygge holdet op omkring ham. Det har ikke ændret sig meget siden da, så jeg siger det samme nu, siger manager Ole Gunnar Solskjær til Reuters under Uniteds træningslejr i Australien.

Fodbold. FC Københavns første modstander i Champions League-kvalifikationen bliver The New Saints, der de seneste otte år har vundet det walisiske mesterskab. The New Saints havde spillet 2-2 på hjemmebane mod KF Feronikeli, men vandt returkampen i Kosovo med 1-0 på et hovedstødsmål af Dean Ebbe i 67. minut. Den walisiske klubs eneste møder med danske klubber har været mod FC Midtjylland, der vandt alle fire indbyrdes opgør i 2011 og 2018. FCK starter på udebane i Wales tirsdag 23. juli og spiller returkamp i Parken onsdag 31. juli.