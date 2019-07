Hollandsk supertalent bliver ny stjerne i Juventus-forsvaret

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 11.15 Cykling: Tour de France, 12. etape TV 2 Sport 06.00 Badminton: Indonesia Open 6’eren 17.30 Fodbold: FC Inter-Brøndby Eurosport 1 11.25 Cykling: Tour de France, 12. etape 18.30 Fægtning: VM Eurosport 2 09.45+16.00 Atletik: U20-EM 23.00 Golf: Barbasol Championship

Fodbold. Matthijs de Ligt skal i fremtiden trække i Juventus-trøjen, når han løber på banen. Den 19-årige hollænder skifter fra Ajax og har fået en kontrakt med den italienske storklub, der løber til juni 2024, skriver Juventus på sin hjemmeside. Serie A-klubben har betalt cirka 560 millioner kroner for forsvarsspilleren. Matthijs de Ligt har længe været anset som et af Europas største forsvarstalenter. I den forgangne sæson fik han sit helt store gennembrud, da han som kaptajn for Ajax var med til at føre hovedstadsklubben til Champions League-semifinalen, et hollandsk mesterskab og triumf i pokalturneringen. De Ligt fik sin debut på det hollandske A-landshold som bare 17-årig. I alt er det blevet til 15 optrædener for nationalmandskabet.

Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix Briten Chris Foome har god grund til at smile, selv om han nok hellere ville have været med i Touren. Han er nemlig nu officielt blevet vinder af Vueltaen 2011.

Cykling. Chris Froome er vinder af Vuelta a España 2011. Det er ikke en tastefejl. Den britiske cykelrytter får tildelt sejren otte år efter det spanske grand tour-løb, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det sker, efter at Den Internationale Cykelunion (UCI) for en måned siden fandt den nu 38-årige spanier Juan Jose Cobo skyldig i brug af doping, efter at man fandt uregelmæssigheder i Cobos biologiske pas mellem 2009 og 2011. Cobo, der kørte sin sidste sæson som professionel tilbage i 2014, blev idømt tre års karantæne med tilbagevirkende kraft. Han havde en måned til at appellere UCI’s beslutning til Den Internationale Sportsdomstol (CAS). Det er ifølge Reuters ikke sket, og derfor er Froome blevet tildelt sejren i Vueltaen i 2011.

Cykling. Mandagens tidstab på 10. etape har reelt sendt Jakob Fuglsang ud af kampen om at vinde Tour de France. Den spådom kommer fra Fuglsangs gamle ven og holdkammerat Andy Schleck, der ikke levner danskeren mange chancer efter at have sat 1 minut og 40 sekunder til efter en fejl i sidevinden. »Det var tåbelig tid, der blev tabt i mandags, og jeg tror, at løbet er kørt i forhold til klassementet. Touren er forbi for Jakob, tror jeg. Hvordan har han tænkt sig at vinde 1 minut og 40 sekunder tilbage? Det bliver meget svært«, siger Andy Schleck. »Ineos er den store favorit til at vinde Touren. Sådan var det før, og det blev bekræftet i mandags. Det hold er koncentreret hele vejen igennem, hvilket andre desværre ikke er«, lyder det fra den tidligere stjernerytter i følge Ritzau.

Fodbold. FC Midtjyllands Paul Onuachu vender tilbage fra Africa Cup of Nations med metal om halsen sammen med holdkammeraterne på Nigerias landshold. Onsdag aften blev bronzekampen således spillet, og her sørgede en tidlig scoring for en 1-0-sejr til Nigeria over Tunesien. Det skete dog med FCM-angriberen på bænken i hele opgøret, og fra den plads kunne Onuachu se Nigeria afgøre opgøret efter blot tre minutter, da holdet udnyttede en fejl i Tunesiens forsvar. fredag spiller Algeriet og Senegal finale.

Fodbold. Den danske angriber Emil Berggreen skal i den kommende sæson spille for hollandske FC Twente. Det meddeler klubben på sin hjemmeside. Danskerens kontrakt var udløbet i tyske Mainz efter nogle sæsoner, hvor skader har drillet angriberen. Det blev derfor kun til 14 kampe i Bundesligaen for Berggreen, der kom til Mainz fra Eintracht Braunschweig i den næstbedste række i Tyskland.