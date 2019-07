Tre mål af Zlatan Ibrahimovic afgør 'El Trafico' i Los Angeles

Kasper Pedersen har ombestemt sig og bliver i AaB efter at have taget afsked med klubbens fans.

Fodbold. Los Angeles Galaxy mod Los Angeles var både et topopgør, et lokalopgør med tilnavnet ’El Trafico’ og en duel mellem de to mest scorende i MLS, og den duel trak Zlatan Ibrahjimovic og Galaxy sig sejrrigt ud af. Svenskeren scorede alle tre mål i en 3-2-sejr, hvor mexicaneren Carlos Vela scorede begge mål for FC og fortsat er topscorer med sine 21 mål. Zlatan Ibrahimovic har scoret 16 mål. Western Conference toppes desuden fortsat af FC med 46 point foran Galaxy med 37.

Direkte sport i tv Lørdag TV 2 13.15 Cykling: Tour de France, 14. etape TV 2 Sport 07.00 Badminton: Indonesia Open 02.55 Svømning: VM, indledende heats TV3 Sport 09.25 Formel 3: VM-afdeling (k), kval. 15.00 Atletik: Diamond League 20.00 Dart: World Matchplay 00.45 Motorsport: IndyCar TV3 Max 11.00 Fodbold: Newcastle - West Ham 13.30 Fodbold: Manchester United - Inter 16.45 Speedway: Par-VM Eurosport 1 13.20 Cykling: Tour de France, 14. etape 17.50 Fægtning: VM 20.20 Skihop: Summer Grand Prix Eurosport 2 09.45 og 16.00 Atletik: U20-EM Vis mere

Fodbold. Kasper Pedersen havde egentlig bestemt sig for, at ville afprøve sig selv i en udenlandsk klub og havde taget afsked med AaB’s fans, men nu har den 26-årige forsvarsspiller alligevel forlænget kontrakten med AaB, hvor han i sine 144 kampe har scoret 13 mål, og han er med i truppen til søndagens hjemmekamp mod Sønderjyske. AaB må til gengæld i en længere periode undvære den 19-årige venstre back Lukas Klitten, der i superligapremieren mod Lyngby pådrog sig et brud på lægbenet.

Fodbold. Thomas Delaney og Jacob Bruun Larsen kom på banen efter pausen og scorede til 2-1 og 3-1, da Borussia Dortmund i en testkamp i USA besejrede Champions League-vinderen Liverpool med 3-2.