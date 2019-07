FC København trak hård modstander på vejen mod Champions League

De tidligere vindere af mesterholdenes turnering, Røde Stjerne, kan meget vel blive næste hurdle for FC København, hvis de som forventet slår walisiske New Saints i kvalifikationen til Champions Leauge.

Fodbold. Vejen til gruppespillet blev bestemt ikke lettere for FC København, da der blev trukket lod til 3. runde af kvalifikationen til Champions League. Op af bowlen kom nemlig det serbiske storhold Røde Stjerne, der tilbage i 1991 vandt turneringen, der dengang hed Mesterholdenes turneringen. Mødet med serberne er dog betinget af, at københavnerne kan slå The New Saints fra Wales, mens Røde Stjerne skal overkomme HJK fra Finland.