Anders Antonsen slider sig ind i japansk kvartfinale

Badminton. Anders Antonsen fortsætter de gode takter, som i sidste uge bragte ham til finalen i Indonesia Open. Ved Japan Open måtte han ganske vist bruge tre sæt over 76 minutter på at nedkæmpe Hongkongs Lee Cheuk Yiu, men Antonsen er nu i kvartfinalen. Sejrscifrene blev 13-21, 21-15 og 21-16. Også Rasmus Gemke er klar til kvartfinalen efter en flot sejr i to sæt over inderen H. S. Prannoy med cifrene 21-9, 21-15. Senere torsdag skal Jan Ø. Jørgensen forsøge at sørge for en rent dansk kvartfinale mod Rasmus Gemke. Det kræver dog en sejr over Chou Tien Chen, som i søndags slog Anders Antonsen i finalen i Indonesien. 2. runde blev endestationen for Mathias Christiansen-Alexandra Bøje. De tabte 21-23 og 17-21 til All England-vinderne fra 2018, japanerne Yuta Watanabe og Arisa Higashino.

Speedway. Leon Madsen har gang i et forrygende 2019, som nu også har resulteret i en solid økonomisk gevinst. Vejlenseren, som deler førstepladsen i VM-stillingen, har forlænget sin kontrakt med sin polske klub Czestochowa med tre år, fortæller han til Ekstra Bladet. Ifølge avisen betaler klubben ham 15 millioner kroner over de tre år. Sammenholdt med sin succes i VM-serien, og det faktum, at en konkurrerende polsk klub smed et endnu større tilbud på bordet til ham, gav det ham gode betingelser i kontraktforhandlingerne. 30-årige Leon Madsen har scoret 47 point i de første fire VM-grandprixer. Det giver ham en delt førsteplads sammen med russerne Emil Sayfutdinov og Patryk Dudek.

VM-svømning. Signe Bro formåede ikke at kvalificere sig til semifinalen i 100 meter fri ved VM på langbane i Sydkorea. I de indledende heats natten til torsdag dansk tid svømmede Signe Bro sig til en placering som nr. 33 ud af 93 deltagere. Kun de 16 hurtigste går videre til semifinalerne. Med en tid på 55.65 sekunder i det indledende heat var Signe Bro 2.55 sekunder efter den hurtigste svømmer, amerikaneren Simone Manuel.