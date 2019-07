Triumfatoren Bernal er født til at besejre bjerge: »At køre ræs er som et vanedannende stof. Man tænker hele tiden på det næste løb. Og det næste og det næste og det næste...«

Tour-triumfatoren Egan Bernal er bare 22 år, kan dominere sporten længe og er afhængig af at køre ræs. Hans talent for at køre opad er unikt, selv om forældrene engang prøvede at stoppe ham.