Olympisk mester efter verdensrekord: Det her er kun begyndelsen

Atletik. Den olympiske mester Dalilah Muhammad har sat verdensrekord i 400 meter hækkeløb for kvinder, da hun brugte 52.20 sekunder ved de amerikanske atletikmesterskaber i Des Moines i delstaten Iowa. Det skete natten til mandag dansk tid. Den tidligere rekord lød på 52.34 sekunder og blev sat i 2003 af russeren Yuliya Pechonkina. Den nye verdensrekordindehaver mener, at et stærkt felt pressede hende til at levere fantomtiden. Med en aktuel bred verdenselite – heriblandt flere andre amerikanere og danske Sara Slott Petersen – i disciplinen forventer hun ikke, at verdensrekorden igen får lov til at stå i 16 år. »Det her er kun begyndelsen. Når der er så stærkt et felt, bliver rekorder sat. Vi var mange, der kæmpede for at komme i top-3 (ved det amerikanske mesterskab, red.). Vi skubber hinanden mentalt og fysisk ude på banen«, siger hun ifølge AFP. Sara Slott Petersens nordiske rekord er 53.55 sek., der blev noteret under OL 2016 i Rio de Janeiro.

Tennis. Mikael Torpegaard har klaret sig gennem kvalifikationen i Washington og skal i ATP 500-turneringen Citi Open mandag aften dansk tid møde rumænske Marius Copil i 1. runde. Copil er nr. 84 på ranglisten, hvor danskeren er nr. 177. Skulle det lykkes Torpegaard at komme forbi rumæneren, kan han løbe ind i den 6.-seedede kroat Marin Cilic, der i 2014 vandt grand slam-turneringen US Open. I samme halvdel som Torpegaard er også den unge australier Alex De Minaur, som natten til mandag dansk tid vandt Atlanta-finalen i to sæt over USA’s Taylor Fritz. Topseedet i Washington er græske Stefanos Tsitsipas.

Svømning. Den ungarske VM-svømmer Tamás Kenderesi nægter sig skyldig i at have begået sexchikane mod en 18-årig kvinde på en natklub i den sydkoreanske by Gwangju. Derfor står han fuldt ud til rådighed for politiet i sagen, siger Kenderesi i en erklæring ifølge AFP. »Efter jeg kom tilbage fra toilettet, var jeg på vej ud på dansegulvet, og jeg rørte ryggen på en sydkoreansk kvinde, der arbejdede som danser på klubben. Jeg stoppede ikke engang op, jeg tog bare et sølle – måske uopmærksomt – skridt ind i hende, og det gjorde hende så rasende, at hun anklagede mig for sexchikane. Jeg forstod situationens alvor, og jeg har absolut været samarbejdsvillig i hele processen. Jeg fortryder, hvad der er sket, og jeg beder den sydkoreanske kvinde om tilgivelse. Men jeg vil benægte enhver påstand om, at jeg skulle have foretaget nogen form for sexchikane«, siger Kenderesi.

Fodbold. Hobro må undvære klubbens anfører, Jonas Brix-Damborg, i mindst halvanden måned. Anføreren går med krykker, da han har pådraget sig et brud på lilletåsknoglen under en træning. Det siger han til Nordjyske. »Jeg skal have foden i en støvle de næste seks uger. Mandag får jeg at vide, om jeg skal have et søm op for at hjælpe knoglen lidt på vej. Ellers er det som udgangspunkt de her seks uger, men det gode er, at jeg må cykle og lave det, jeg kan, til smertegrænsen med støvlen på, så jeg kan holde mig i gang konditionelt«, siger Jonas Brix-Damborg til avisen. Den 33-årige anfører har spillet for Hobro siden 2011. Før det spillede han for Randers.

Golf. Med en firedobbelt bogey i baggen sluttede Thorbjørn Olesen som nr. 27 i WGC Invitational i Memphis. Den 29-årige dansker lå godt til som nr. 7 inden sidste runde, men her gik det helt galt. Med tre bogeys inden for de første syv huller og en firedobbelt bogey på 12. hul endte Olesen runden i fem slag over par og ender samlet i tre slag under par. Lucas Bjerregaard fik en smule oprejsning med en runde i et slag under par, men endte samlet på en delt 51.-plads i tre over par. Verdensetteren, amerikanske Brooks Koepka, vandt turneringen i 16 slag under par efter en sidste runde i fem under par. Med sejren kan han stikke et beløb svarende til næsten 12 millioner kroner i lommen.