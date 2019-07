FCK henter velkendt back hjem fra England

FAKTA Direkte sport i tv TV3 Sport 19.00 Fodbold: AaB-Silkeborg 22.30 Tennis: Citi Open (m)

Fodbold. FC København har fundet afløseren for den langtidsskadede Nicolai Boilesen. Mandag meddeler den danske mesterklub, at venstrebacken Bryan Oviedo returnerer til den danske hovedstad på en treårig kontrakt, efter at Oviedo er blevet fristillet i Sunderland. Costaricaneren repræsenterede også FCK i perioden 2010-2012. I løbet af den periode spillede han for FC Nordsjælland i en halv sæson på en lejeaftale. FCK solgte Oviedo i 2012 til Premier League-klubben Everton for et beløb, der angiveligt var højere end 30 millioner kroner.

Foto: Jamie Squire/Ritzau Scanpix Dalilah Muhammad hev forståeligt nok lidt efter vejret, da hun havde slettet en 16 år gammel verdensrekord i 400 meter hækkeløb.

Dalilah Muhammad hev forståeligt nok lidt efter vejret, da hun havde slettet en 16 år gammel verdensrekord i 400 meter hækkeløb. Foto: Jamie Squire/Ritzau Scanpix

Atletik. Den olympiske mester Dalilah Muhammad har sat verdensrekord i 400 meter hækkeløb for kvinder, da hun brugte 52.20 sekunder ved de amerikanske atletikmesterskaber i Des Moines i delstaten Iowa. Det skete natten til mandag dansk tid. Den tidligere rekord lød på 52.34 sekunder og blev sat i 2003 af russeren Yuliya Pechonkina. Den nye verdensrekordindehaver mener, at et stærkt felt pressede hende til at levere fantomtiden. Med en aktuel bred verdenselite – heriblandt flere andre amerikanere og danske Sara Slott Petersen – i disciplinen forventer hun ikke, at verdensrekorden igen får lov til at stå i 16 år. »Det her er kun begyndelsen. Når der er så stærkt et felt, bliver rekorder sat. Vi var mange, der kæmpede for at komme i top-3 (ved det amerikanske mesterskab, red.). Vi skubber hinanden mentalt og fysisk ude på banen«, siger hun ifølge AFP. Sara Slott Petersens nordiske rekord er 53.55 sek., der blev noteret under OL 2016 i Rio de Janeiro.

Tennis. Mikael Torpegaard har klaret sig gennem kvalifikationen i Washington og skal i ATP 500-turneringen Citi Open mandag aften dansk tid møde rumænske Marius Copil i 1. runde. Copil er nr. 84 på ranglisten, hvor danskeren er nr. 177. Skulle det lykkes Torpegaard at komme forbi rumæneren, kan han løbe ind i den 6.-seedede kroat Marin Cilic, der i 2014 vandt grand slam-turneringen US Open. I samme halvdel som Torpegaard er også den unge australier Alex De Minaur, som natten til mandag dansk tid vandt Atlanta-finalen i to sæt over USA’s Taylor Fritz. Topseedet i Washington er græske Stefanos Tsitsipas.

Svømning. Den ungarske VM-svømmer Tamás Kenderesi nægter sig skyldig i at have begået sexchikane mod en 18-årig kvinde på en natklub i den sydkoreanske by Gwangju. Derfor står han fuldt ud til rådighed for politiet i sagen, siger Kenderesi i en erklæring ifølge AFP. »Efter jeg kom tilbage fra toilettet, var jeg på vej ud på dansegulvet, og jeg rørte ryggen på en sydkoreansk kvinde, der arbejdede som danser på klubben. Jeg stoppede ikke engang op, jeg tog bare et sølle – måske uopmærksomt – skridt ind i hende, og det gjorde hende så rasende, at hun anklagede mig for sexchikane. Jeg forstod situationens alvor, og jeg har absolut været samarbejdsvillig i hele processen. Jeg fortryder, hvad der er sket, og jeg beder den sydkoreanske kvinde om tilgivelse. Men jeg vil benægte enhver påstand om, at jeg skulle have foretaget nogen form for sexchikane«, siger Kenderesi.