Efter svineri mod Sterling: Chelsea udelukker racistisk fan på livstid

Fodbold. Premier League-klubben Chelsea udelukker en fan på livstid for racistisk opførsel i forbindelse med en ligakamp mod Manchester City 8. december sidste år. Fem andre fans er udelukket fra et til to år for upassende sprogbrud og aggressiv og truende opførsel i forbindelse med den samme kamp. Det skriver Chelsea på sin hjemmeside. Manchester Citys engelske stjernespiller Raheem Sterling var målet for racistiske tilråb. Chelsea har efterforsket episoden, og efterforskningen har blandt andet bestået af billeder fra overvågningskameraer, interview med potentielle vidner samt hjælp fra to eksperter i mundaflæsning.

Fodbold. USA’s kvindelige fodboldlandshold beskylder nu det amerikanske fodboldforbund for at benytte ufine tricks ved at oplyse, at kvinderne bliver bedre betalt end mændene. Kvindeholdet (USWNT) startede en sag mod forbundet (USSF) angående ligeløn tilbage i marts, fire måneder før holdet vandt VM. Mandag meldte USSF ud, at over det seneste årti er kvindelandsholdet blevet bedre betalt end det mandlige landshold, men i en udtalelse fra USWNT hedder det, at tallene er »... helt igennem falske«. »Dette er et trist forsøg fra USSF på at kvæle den overvældende støtte, vi har fået hele vejen rundt fra fans og sponsorer til Kongressen«, lyder det også i udtalelsen.

Håndbold. Der er brug for flere penge i kassen hos Randers HK, hvis klubben skal være sikker på at kunne betale sine udgifter i den kommende sæson. Derfor har klubben sendt en mail ud til sponsorer og samarbejdspartnere i håb om støtte til at finde mellem halvanden og to millioner kroner, hvilket vil sikre penge nok til lønninger og regninger det næste år. Det skriver Randers Amtsavis, der har fået bekræftet beløbene af bestyrelsesformand Peter Møller Lassen. I sidste sæson kæmpede Randers HK for at undgå nedrykning, og den mission lykkedes, da holdet blev nummer to af de fem hold i nedrykningsspillet. Randers tager hul på den nye sæson 30. august med en udekamp mod Silkeborg-Voel.

Tennis. Andy Murray er tæt på igen at kunne spille singlekampe, hvilket han på grund af en skade ikke har gjort siden Australian Open i januar. Det siger han i forbindelse med denne uges ATP-turnering i Washington, hvor han stiller op i double. »Jeg vil spille singlekampe, så snart jeg føler mig klar til det. Jeg vil træne i single, og jeg spiller kampe i double hver uge, så må vi se, hvornår jeg bliver klar«, siger Andy Murray ifølge AFP. »I bedste fald spiller jeg single i Cincinnati. Hvis jeg ikke kommer til det, så venter jeg nok til efter US Open, for jeg vil ikke have, at min første turnering skal være bedst af fem sæt«, lyder det fra skotten.

Fodbold. Danmarks bedste kvindelige fodboldrække får navn efter et forsikringsselskab. Efter i næsten 15 år at have heddet 3F Ligaen, kommer Fortuna Hjørring, Brøndby og resten af Danmark bedste kvindehold i fremover til at spille i Gjensidige Kvindeligaen. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse tirsdag.

Fodbold. Den franske storklub Paris Saint-Germain var tirsdag på rov i Premier League-klubben Everton. Mod en betaling på cirka 240 millioner kroner har PSG sikret sig midtbanespilleren Idrissa Gueye. Den 29-årige senegaleser har fået en fireårig kontrakt i den franske mesterklub, meddeler PSG.

Fodbold. Den tidligere italienske landstræner Roberto Donadoni blev tirsdag præsenteret som ny cheftræner for Shenzhen FC i den kinesiske Super League. Den 56-årige træner har været arbejdsløs, siden han forlod Bologna for et år siden.

Fodbold. FC Nordsjælland og B93 har indgået et samarbejde, der betyder, at talentfulde spillere og trænere kan blive udvekslet mellem klubberne. Det gælder både på kvinde- og mandesiden. Det oplyser begge klubber i en pressemeddelelse. B93’s seniorhold spiller i 2. division. Klubbens ungdomsafdeling er rangeret som Danmarks 18. bedste i DBU’s licenssystem, mens FC Nordsjælland er næstbedst.