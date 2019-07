USA's verdensmestre raser over deres fodboldforbund i bitter lønstrid

FAKTA Direkte sport i tv DR 3 19.00 Cykling: Tour-revanche TV 2 Sport 21.00 Tennis: WTA fra San Jose TV3 Sport 18.00 Fodbold: Real Madrid-Tottenham 20.30 Fodbold: Bayern M.-Fenerbahce 22.30 Tennis: ATP fra Washington Eurosport 1 15.30 Cykling: Vallonien Rundt Eurosport 2 15.30 Billard: Snooker, World Open

Fodbold. USA’s kvindelige fodboldlandshold beskylder nu det amerikanske fodboldforbund for at benytte ufine tricks ved at oplyse, at kvinderne bliver bedre betalt end mændene. Kvindeholdet (USWNT) startede en sag mod forbundet (USSF) angående ligeløn tilbage i marts, fire måneder før holdet vandt VM. Mandag meldte USSF ud, at over det seneste årti er kvindelandsholdet blevet bedre betalt end det mandlige landshold, men i en udtalelse fra USWNT hedder det, at tallene er »... helt igennem falske«. »Dette er et trist forsøg fra USSF på at kvæle den overvældende støtte, vi har fået hele vejen rundt fra fans og sponsorer til Kongressen«, lyder det også i udtalelsen.

Tennis. Andy Murray er tæt på igen at kunne spille singlekampe, hvilket han på grund af en skade ikke har gjort siden Australian Open i januar. Det siger han i forbindelse med denne uges ATP-turnering i Washington, hvor han stiller op i double. »Jeg vil spille singlekampe, så snart jeg føler mig klar til det. Jeg vil træne i single, og jeg spiller kampe i double hver uge, så må vi se, hvornår jeg bliver klar«, siger Andy Murray ifølge AFP. »I bedste fald spiller jeg single i Cincinnati. Hvis jeg ikke kommer til det, så venter jeg nok til efter US Open, for jeg vil ikke have, at min første turnering skal være bedst af fem sæt«, lyder det fra skotten.

Fodbold. Danmarks bedste kvindelige fodboldrække får navn efter et forsikringsselskab. Efter i næsten 15 år at have heddet 3F Ligaen, kommer Fortuna Hjørring, Brøndby og resten af Danmark bedste kvindehold i fremover til at spille i Gjensidige Kvindeligaen. Det oplyser Dansk Boldspil-Union (DBU) i en pressemeddelelse tirsdag.

Tennis. Det blev ikke til et møde med den kroatiske topspiller Marin Cilic for danske Mikael Torpegaard. I 1. runde ved Citi Open i Washington, hvor Torpegaard havde klaret sig gennem kvalifikationen, tabte han sent mandag dansk tid 1-6, 7-5, 3-6 til rumænske Marius Copil. Det var Torpegaards første kamp i en ATP-hovedturnering.

Tennis. De to tidligere verdensettere Venus Williams og Maria Sharapova er blevet tildelt wildcards til den store hard court-turnering i Cincinnati i næste måned. Turneringen er en vigtig del af forbederelserne til årets sidste grand slam-turnering US Open i New York. Tilsammen har de to veteraner erobret 85 titler i karrieren, deriblandt 12 grand slam-gevinster.