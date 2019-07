Antonsen rykker yderligere frem i verdens top-10

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Tennis: WTA fra San Jose TV3+ 19.45 FCK-The New Saints TV3 Sport 18.00/20.30 Fodbold: Audi Cup 22.30 Tennis: ATP fra Washington TV3 Max 19.00 Fodbold: Liverpool-Lyon Eurosport 1 15.30 Cykling: Vallonien Rundt

Badminton. Anders Antonsen opnåede karrierens hidtil bedste placering på verdensranglisten, da denne blev opdateret tirsdag. Således ligger den 22-årige Antonsen nu på listens ottendeplads. Forinden lå han nr. 9, men han har nu sendt indoneseren Anthony Ginting ned på denne plads. Med placeringen kan Antonsen gøre sig forhåbninger om at blive seedet til en plads i kvartfinalen, når der i næste måned spilles VM i Basel. Det er stærke resultater i den seneste måneds tid, der har sendt Antonsen yderligere op i hierarkiet. Først vandt han guld ved European Games i Minsk, derpå nåede han finalen i den store Indonesia Open, og senest samlede han point ved at nå kvartfinalen i Japan Open. Japaneren Kento Momota ligger komfortabelt på førstepladsen, mens Viktor Axelsen er nr. 5. Hos kvinderne er Mia Blichfeldt nr. 13, hvilket også er hendes bedste placering i karrieren.

Badminton. Hans-Kristian Vittinghus skal alligevel med til VM, der i år afvikles i schweiziske Basel. Et afbud fra tyske Alexander Roovers betyder således, at den danske spiller er kommet med til årets største turnering. Det bekræfter Hans-Kristian Vittinghus over for Ritzau. Vittinghus nåede ved sidste års VM til 3. runde, hvor det blev til et nederlag til indiske Sai Praneeth. I 2017 røg danskeren ud i 1. runde. Vittinghus er nr. 25 på verdensranglisten. I sidste uge deltog han i Japan Open, hvor det blev til exit i 1. runde efter nederlag til verdensetteren Kento Momota, der var på hjemmebane og senere vandt i turneringen. VM i badminton afholdes 19.-25. august.

Tennis. Det kan være svært at leve op til omgivelsernes rosende ord, og det oplevede den 15-årige amerikanske Wimbledon-overraskelse Cori Gauff i Washington, da hun efter at have klaret kvalifikationen til Citi Open mødte Zarina Diyas fra Kasakhstan i 1. runde. Diyas vandt uden de store problemer 6-4, 6-2 og skal i 2. runde møde ukrainske Lesia Tsurenko. Det gik heller ikke godt for Gauffs topseedede landsmand Sloane Stephens, for hun blev meget overraskende besejret 6-2, 7-5 af svenske Rebecca Peterson.

Fodbold. Hun har ført USA’s kvindelandshold til sejr i 102 ud af 127 kampe og undervejs vundet VM to gange, men nu er det slut. Jill Ellis stopper som landstræner for de amerikanske fodboldkvinder efter fem år på posten. Det meddeler Det Amerikanske Fodboldforbund på sin hjemmeside. Ellis’ kontrakt udløber onsdag, og selv om der i den er indlagt en option, der giver mulighed for at forlænge kontrakten til og med næste års OL, så stopper den 52-årige landstræner altså.

Tennis. Det er svære tider for veteranen Venus Williams. Efter nedturen i Wimbledon gik det også galt i 1. runde ved WTA-turneringen i San Jose, da hun mødte sin amerikanske landsmand, doublespecialisten Bethanie Mattek-Sands. Sidstnævnte vandt 6-7, 6-3, 6-1 og kan se frem til et møde med den 6.-seedede spanier Carla Suárez Navarro. Både Williams og Mattek-Sands kom med i turneringen på et wildcard.