FCK-matchvinder: Det bliver nogle vilde kampe mod Røde Stjerne

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.30 X Games TV 3 Sport 19.45 Fodbold: Esbjerg-Shakhtyor S. 22.30 Tennis: ATP fra Washington 01.55 NFL: Denver-Atlanta 05.00 Tennis: ATP fra Los Cabos 6’eren 19.30 Fodbold: Brøndby-Lechia Gdansk Eurosport 2 19.00 Rally: Finlands VM-afdeling 20.00 Golf: Wyndham Championship

Fodbold. FC Københavns hjemmesejr på 1-0 onsdag aften over walisiske The New Saints vil formentlig hurtigt gå i glemmebogen, men det vil kampens sejrsmål næppe. Kort efter pausen kanonerede midtbanespilleren Zeca et langskud op i det fjerneste målhjørne og skabte forbløffelse hos tilskuere og holdkammerater. »Det var en dejlig følelse. Mit første træk var godt, så jeg prøvede, og heldigvis var det et flot skud, der gik ind. Alle var overraskede, og det var helt sikkert mit bedste mål hidtil i karrieren«, siger Zeca til FCK’s hjemmeside. Med onsdagens knebne sejr avancerede FCK til tredje runde af Champions League-kvalifikationen med sammenlagt 3-0, og nu venter en anderledes svær opgave, nemlig den serbiske storklub Røde Stjerne. Så sent som sidste år kvalificerede holdet sig til gruppespillet i Champions League, hvor det blev til en hjemmesejr på 2-0 over Liverpool. »Det bliver nogle gode kampe med en vild stemning både på udebane og hjemmebane«, lyder det fra Zeca.

Badminton. Verdensranglistens førstemand, japanske Kento Momota, har trukket sig fra Thailand Open. Det sker som følge af træthed, efter Momota i weekenden med succes forsvarede sin titel ved Japan Open. Måske spiller det også ind, at han snart skal optræde ved VM i Basel (19.-25. august), hvor han også har en titel at forsvare. Ved Thailand Open fortsatte nedturen for den kinesiske profil Chen Long, der tabte i to sæt til Tzu Wei Wang fra Taiwan, mens Longs berømte landsmand Lin Dan samt Wangs landsmand Tien Chen Chou er videre til 2. runde. Der er ingen danskere med i turneringen.

Fodbold. Bayern Münchens cheftræner, Niko Kovac, har i et telefonopkald til Manchester City-manager Pep Guardiola undskyldt for offentligt at have udtalt sig om et muligt klubskifte for City-angriberen Leroy Sane. Det fortalte han på et pressemøde sent onsdag. Kovac havde udtalt, at han var fortrøstningsfuld i forhold til muligheden for, at en aftale om den 23-årige spillers mulige fremtid i Tyskland kunne nås. Bayerns bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, sagde efterfølgende, at de offentlige kommentarer fra Kovac »... ikke hjalp forhandlingerne«. »Jeg har ringet til Pep Guardiola og sagt undskyld til ham, fordi det var for offensivt. Det holder jeg mig fra at gøre i fremtiden«, lyder det fra Kovac.

Fodbold. Det vil i fremtiden blive straffet hårdere, hvis man som tilskuer til en kamp i England opfører sig racistisk. Således øger Det Engelske Fodboldforbund (FA) minimumsstraffen fra 2019/2020-sæsonen, der begynder i næste weekend. Minimumsstraffen for tilskuere, der for første gang bliver taget i at optræde diskriminerende, vil i fremtiden være seks kampes udelukkelse, hvor det tidligere var fem dage.