FCK-matchvinder: Det bliver vilde nogle kampe mod Røde Stjerne

Fodbold. FC Københavns hjemmesejr på 1-0 onsdag aften over walisiske The New Saints vil formentlig hurtigt gå i glemmebogen, men det vil kampens sejrsmål næppe. Kort efter pausen kanonerede midtbanespilleren Zeca et langskud op i det fjerneste målhjørne og skabte forbløffelse hos tilskuere og holdkammerater. »Det var en dejlig følelse. Mit første træk var godt, så jeg prøvede, og heldigvis var det et flot skud, der gik ind. Alle var overraskede, og det var helt sikkert mit bedste mål hidtil i karrieren«, siger Zeca til FCK’s hjemmeside. Med onsdagens knebne sejr avancerede FCK til tredje runde af Champions League-kvalifikationen med sammenlagt 3-0, og nu venter en anderledes svær opgave, nemlig den serbiske storklub Røde Stjerne. Så sent som sidste år kvalificerede holdet sig til gruppespillet i Champions League, hvor det blev til en hjemmesejr på 2-0 over Liverpool. »Det bliver nogle gode kampe med en vild stemning både på udebane og hjemmebane«, lyder det fra Zeca.

Fodbold. Bayern Münchens cheftræner, Niko Kovac, har i et telefonopkald til Manchester City-manager Pep Guardiola undskyldt for offentligt at have udtalt sig om et muligt klubskifte for City-angriberen Leroy Sane. Det fortalte han på et pressemøde sent onsdag. Kovac havde udtalt, at han var fortrøstningsfuld i forhold til muligheden for, at en aftale om den 23-årige spillers mulige fremtid i Tyskland kunne nås. Bayerns bestyrelsesformand, Karl-Heinz Rummenigge, sagde efterfølgende, at de offentlige kommentarer fra Kovac »... ikke hjalp forhandlingerne«. »Jeg har ringet til Pep Guardiola og sagt undskyld til ham, fordi det var for offensivt. Det holder jeg mig fra at gøre i fremtiden«, lyder det fra Kovac.

Cykling. Danmarks Cykle Union har torsdag morgen sat navn på den gruppe mandlige cykelryttere, der skal repræsentere Danmark ved det forestående EM i Holland. Af de otte ryttere, der skal køre om medaljer i linjeløbet på landevej, har halvdelen netop deltaget i Tour de France. Heriblandt er Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step), der var tættest på en dansk etapesejr i Touren med andenpladsen på 17. etape. Temporytteren Asgreen stiller desuden til start i enkeltstart sammen Martin Toft Madsen (BHS-Almeborg Bornholm). Asgreen vandt tidligere på sommeren DM-guld i enkeltstart. Michael Mørkøv (Deceuninck-Quick Step), Mads Würtz Schmidt (Katusha), Magnus Cort Nielsen (Astana), Mikkel Frølich Honoré (Deceuninck-Quick Step), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Rasmus Byriel Iversen (Lotto-Soudal) og Asbjørn Kragh Andersen (Sunweb) er de andre deltagere. EM i Alkmaar afvikles 7.-11. august.

Tennis. Ikke bare brødreparret ’The Bryans’ (Mike og Bob, USA), men også ’The Murrays’ (Andy og Jamie, Storbritannien) deltager i doublerækken ved denne uges ATP-turnering i Washington, Citi Open. Murray-brødrene er klar til kvartfinalen efter en sejr i tre sæt over det stærke franske par Nicolas Mahut-Edouard Roger-Vasselin og skal nu op mod 3.-seedede Raven Klaasen-Michael Venus. Bryan-brødrene er også i kvartfinalen, hvor amerikanerne møder Jean-Julien Rojer-Horia Tecau. Danske Frederik Løchte Nielsen og hans tyske makker Tim Puetz møder torsdag det topseedede østrigske par Oliver Marach-Jürgen Melzer i kvartfinalen i Kitzbühel.

Fodbold. Balladen om Gareth Bales fremtid i Real Madrid fortsætter. Da Real-træner Zinedine Zidane skulle møde medierne, efter hans hold onsdag aften havde besejret Fenerbahce 5-3 i Audi Cup, blev han spurgt, hvad han syntes om, at waliseren, som ikke er i truppen på Tysklands-turen, var set spille golf, mens holdkammeraterne spillede fodbold, var kommentaren: »Jeg håber, han også huskede at træne, for han skal jo tænke på sine forpligtelser«.