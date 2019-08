Magnussens boss vil holde danskeren og hans kollega under skarp kontrol

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.30 X Games TV 3 Sport 19.45 Fodbold: Esbjerg-Shakhtyor S. 22.30 Tennis: ATP fra Washington 01.55 NFL: Denver-Atlanta 05.00 Tennis: ATP fra Los Cabos 6’eren 19.30 Fodbold: Brøndby-Lechia Gdansk Eurosport 2 19.00 Rally: Finlands VM-afdeling 20.00 Golf: Wyndham Championship

Motorsport. Kevin Magnussen og Romain Grosjean kan forvente en strammere styring fra Haas-ledelsen, hvis de to kørere kommer tæt på hinanden i weekendens formel 1-grandprix. Det fortæller Haas-boss Günther Steiner forud for weekendens løb i Ungarn. Han har i de seneste par løb været træt af at se, de to kørere ramme hinanden. »Måske ender det med, at vi siger, hvad de skal gøre. Vi beslutter, hvem der gør hvad, når de begynder at nærme sig hinanden. Når de er tæt på hinanden, så tror jeg, vi skal tage kontrollen væk fra dem. Jeg tror, jeg er nødt til at være bestemt over for dem og fortælle, hvad de skal gøre«, siger Steiner ifølge Reuters. I denne weekend skal formel 1-feltet køre ræs i ungarske Budapest.

Fodbold. FC Københavns hjemmesejr på 1-0 onsdag aften over walisiske The New Saints vil formentlig hurtigt gå i glemmebogen, men det vil kampens sejrsmål næppe. Kort efter pausen kanonerede midtbanespilleren Zeca et langskud op i det fjerneste målhjørne og skabte forbløffelse hos tilskuere og holdkammerater. »Det var en dejlig følelse. Mit første træk var godt, så jeg prøvede, og heldigvis var det et flot skud, der gik ind. Alle var overraskede, og det var helt sikkert mit bedste mål hidtil i karrieren«, siger Zeca til FCK’s hjemmeside. Med onsdagens knebne sejr avancerede FCK til tredje runde af Champions League-kvalifikationen med sammenlagt 3-0, og nu venter en anderledes svær opgave, nemlig den serbiske storklub Røde Stjerne. Så sent som sidste år kvalificerede holdet sig til gruppespillet i Champions League, hvor det blev til en hjemmesejr på 2-0 over Liverpool. »Det bliver nogle gode kampe med en vild stemning både på udebane og hjemmebane«, lyder det fra Zeca.

Foto: Benjamin Nørskov Frederik Løchte Nielsen har stor erfaring i double, og det kommer ham til gode denne uge i Østrig.

Tennis. Frederik Løchte Nielsen og hans tyske makker Tim Puetz spillede sig torsdag eftermiddag frem til semifinalen ved ATP-turneringen i Kitzbühel, da det blev til en 6-4, 7-6-sejr over den østrigske duo Oliver Marach-Jürgen Melzer. I semifinalen venter enten belgierne Sander Gille-Joran Vliegen eller Hugo Dellien (Bolivia)-David Vega Hernandez (Spanien). Tidligere i denne sæson vandt det dansk-tyske par turneringen i München.

Cykling. Modsat det danske kommer det spanske hold ikke til start hold ved EM i landevejscykling i hollandske Alkmaar senere denne måned. Tour-profiler som Alejandro Valverde, Mikel Landa, Enric Mas, Jesus Herrada og Jonathan Castroviejo har andre opgaver. Det spanske cykelforbund har meldt ud, at EM, som efter spaniernes mening ikke har hverken historie eller appel, kolliderer med en række andre opgaver for de bedste spanske cykelryttere.

Cykling. Belgiske Dylan Teuns fejrede i juli karrierens største triumf, da han vandt 6. etape i Tour de France på La Planche des Belles Filles, men hjemkomsten efter verdens største etapeløb har været knap så festlig. Således var den 27-årige Bahrain-Merida-rytter onsdag involveret i en hjemmeulykke med en traktor, som krævede, at han måtte sys med 15 sting i panden. Nu venter altså en pause, inden han kan jagte nye sejre på cyklen.

Badminton. Verdensranglistens førstemand, japanske Kento Momota, har trukket sig fra Thailand Open. Det sker som følge af træthed, efter Momota i weekenden med succes forsvarede sin titel ved Japan Open. Måske spiller det også ind, at han snart skal optræde ved VM i Basel (19.-25. august), hvor han også har en titel at forsvare. Ved Thailand Open fortsatte nedturen for den kinesiske profil Chen Long, der tabte i to sæt til Tzu Wei Wang fra Taiwan, mens Longs berømte landsmand Lin Dan samt Wangs landsmand Tien Chen Chou er videre til 2. runde. Der er ingen danskere med i turneringen.

Fodbold. Den tidligere landsholdsspiller Thomas Kristensen, der har en fortid som FC København- og FC Nordsjælland-profil, fortsætter karrieren i 2. division hos FC Helsingør. 36-årige Kristensen har underskrevet en etårig kontrakt, oplyser klubben i en pressemeddelelse.