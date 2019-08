Suveræn brasiliansk veteran vender hjem til São Paulo

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 08.00 Badminton: Thailand Open 23.00 X Games TV3 Sport 06.00 Tennis: ATP fra Los Cabos 10.55 & 14.55 Formel 1: Ungarns GP, træn. 16.50 Formel 2: Ungarns GP, kval. 19.00 Fodbold: Silkeborg-Hobro 21.45 Tennis: ATP fra Washington 05.30 Tennis: ATP fra Los Cabos Eurosport 2 19.00 Rally: Finlands VM-afdeling 20.00 Golf: Wyndham Championship

Fodbold. Dani Alves har torsdag skrevet kontrakt med São Paulo FC. Det sker en måned, efter den brasilianske højreback forlod de franske mestre fra Paris Saint-Germain (PSG). Det bekræfter São Paulo FC. Den brasilianske storklub oplyser videre, at Alves har skrevet kontrakt frem til december 2022. Dani Alves’ kontrakt med PSG udløb 30. juni, og flere klubber, herunder Arsenal og Manchester City, skulle angiveligt have været interesseret i forsvarsspilleren. »Jeg havde engang en drøm om, at jeg ville spille for São Paulo og Barcelona. I dag opfylder jeg den manglende del af den drøm«, skriver den 36-årige brasilianer på Instagram. Alves spillede for FC Barcelona 2008-2016. I alt blev det til 188 kampe for den spanske storklub. Alves har også tidligere spillet for EC Bahia, Sevilla og Juventus og altså senest PSG, som han kom til i 2017. Her nåede han at vinde det franske mesterskab to gange og den franske pokalturnering en enkelt gang. Dani Alves var også anfører på det brasilianske landshold i juli, da holdet vandt sin første Copa América-titel i 12 år.

Tennis. Den 28-årige Slovak Norbert Gombos (nr. 137), som mest har spillet på Challenger Tour, står nu pludselig i kvartfinalen i Washingtons ATP-turnering Citi Open. Det er sket, efter han har fyldt hullet oven på sydafrikanske Kevin Andersons afbud, og efter slovakken har besejret først franske Adrian Mannarino og derpå det unge serbiske talent Miomir Kecmanovic. I kvartfinalen tårner superserveren Nick Kyrgios sig op, efter australieren natten til fredag dansk tid besejrede japanske Yoshihito Nishioka 6-2, 7-5.

Badminton. Det går ned ad bakke for de etablerede kinesiske stjerner i mændenes række. Chen Long tabte ved Thailand Open i 1. runde, og Lin Dan klarede sig ikke forbi 2. runde. Her mødte den sejrsvante veteran, som er nr. 13 på verdensranglisten, indonesiske Shesar Hiren Rhustavito, som gik uimponeret til opgaven og vandt 12-21, 21-15, 21-10. 25-årige Rhustavito (nr. 53) skal i kvartfinalen op mod malaysiske Zii Jia Lee.

Golf. Lucas Bjerregaard gik første runde af PGA-turneringen Wyndham Championship (North Carolina) i ét slag under par, men det rækker langtfra til en toplacering. Bjerregaard er placeret på en delt 93.-plads i feltet, der tæller over 150 spillere. Danskeren spillede en stabil runde med to birdies og en bogey. Sydkoreanerne Byeong Hun An og Sungjae Im deler førstepladsen i otte slag under par efter pletfrie runder spædet op med otte birdies hver.

Tennis. Det lykkedes heller ikke i denne uges forsøg Fabio Fognini at forsvare en titel for første gang, for tidligt fredag morgen dansk tid tabte han sin kvartfinale i mexicanske Los Cabos. Det var den formstærke amerikaner Taylor Fritz, som stod i vejen for italieneren, der blev besejret 6-1, 7-6. Fritz møder i semifinalen lidt overraskende Radu Albot fra Makedonien, mens den anden semifinale spilles mellem argentinerne Diego Schwartzman og Guido Pella.