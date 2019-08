Hamilton dropper de lange nattefester og vil i stedet meditere

Direkte sport i tv Tirsdag 6. august TV2 Sport 17.00/23.00 Tennis: Rogers Cup (k) TV3+ 20.45 Fodbold: Røde Stjerne-FCK TV3 Sport 18.45 Fodbold: FC Helsingør-AB 20.45 Fodbold: Portsmouth-Birmingham 22.45 Tennis: Rogers Cup (m) Eurosport 1 8.25/13.25 Snooker: Int. Championship 17.50 Cykling: Polen Rundt Eurosport 2 15.15 Cykling: Polen Rundt

Motorsport. Formel 1-sæsonen holder sommerferie frem til 1. september og i den fire uger lange pause ynder verdensmester Lewis Hamilton som regel at rejse, nyde livet og feste - lidt for meget måske. I år bliver det anderledes, forsikrer briten overfor BBC. »Jeg er lidt af en natteravn og har det med ikke at sove så meget, men det vil jeg ændre og i stedet se solen stå op, der hvor jeg er«, siger Hamilton og tilføjer: »Jeg overvejer også at prøve meditation og lidt andre ting for at leve mere sundt«. Hamilton sejrede i søndagens grandprix i Ungarn og fører VM-serien med 250 point mod holdkammeraten Vallteri Bottas’ 188 point inden sæsonens sidste 9 grandprixer.

Cykling. Arrangørerne af Polen Rundt har valgt at neutralisere tirsdagens 4. etape. Det sker efter Lotto-Soudal-rytteren Björg Lambrechts tragiske dødsfald mandag.

Fodbold. Chelseas mangeårige forsvarsstyrmand Gary Cahill fortsætter karrieren hos Crystal Palace på en toårig kontrakt. Cahill forlod Chelsea i sommerpausen og skifter på en fri transfer.

Tennis. Mandagens 1. rundekampe ved Rogers Cup i Toronto bød på exit til tyske Angelique Kerber (seedet 12). Den trefoldige grandslamvinder havde ellers taget første sæt i lyntempo 6-0, men russeren Daria Kasatkina, der har ligget i top-10 på ranglisten, kom stærkt tilbage og tog de efterfølgende sæt 6-2, 6-4. 13. seedede Johanna Konta samt Maria Sharapova er ligeledes ude.

Atletik. Alle tiders 6. hurtigste på kvindernes 100 meter hæk stopper karrieren. Det er skader, der stopper australske Sally Pearson, der vandt VM to gange og kronede karrieren med OL-guldet i 2012.

Fodbold. Lyngby-træner Christian Nielsen insisterer på, at det er holdets offensive stil, der skal sikre oprykkerne overlevelse i Superligaen. »Vi skal jage overlevelsen, og det gør man ikke ved at stille sig tilbage«, siger Christian Nielsen til Ritzau efter mandagens 2-1-sejr på hjemmebane mod AGF.