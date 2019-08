Wozniacki møder lovende polsk teenager

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 18.15 Speedway: Slangerup-Esbjerg 23.00 Tennis: Rogers Cup (k) TV3 Sport 18.00 Tennis: Rogers Cup (m) Eurosport 1 08.30 & 13.30 Billard: Snooker, Int. Ch. 17.55 Cykling: Polen Rundt Eurosport 2 15.15 Cykling: Polen Rundt

Tennis. Caroline Wozniacki (nr. 18) skal i 2. runde møde den polske teenager Iga Swiatek (65), som kom let videre fra 1. runde, da hendes modstander, Ajla Tomljanovic fra Australien, måtte opgive under første sæt. Wozniacki og Swiatek har ikke mødt hinanden tidligere, og deres første duel spilles natten til torsdag dansk tid som sidste kamp på centre court-programmet efter Serena Williams-Elise Mertens. Vinder Wozniacki som forventet opgøret mod Swiatek, venter enten den tyske kvalifikationsspiller Tatjana Maria eller ranglistens nr. 2, Japans Naomi Osaka, i 3. runde. I nederste lodtrækningsfjerdedel findes også Serena Williams og Wozniackis besejrer ved Wimbledon, kinesiske Zhang Shuai, der er kommet med som lucky loser.

Fodbold. Den uruguayanske målmager Diego Forlán stopper sin karriere som professionel fodboldspiller i en alder af 40 år. Det siger han i et tv-indslag på Telemundo. »Det har ikke været en let beslutning, for jeg ville ikke have, at den her tid skulle komme, selv om jeg vidste, at det ville ske. Men jeg har besluttet mig for at stoppe. Jeg har aldrig følt, at det her har været et job, det har været et privilegium«, siger Diego Forlán blandt andet. Den langhårede angriber udmærkede sig under VM-slutrunden i Sydafrika i 2010. Her spillede han en nøglerolle i, at Uruguay lidt overraskende nåede frem til semifinalen, før holdet til sidst måtte tage til takke med en fjerdeplads. Qua sine gode præstationer blev han kåret som turneringens spiller. Undervejs scorede han fem mål og blev delt turneringstopscorer sammen med Thomas Müller, Wesley Sneijder og David Villa.

Tennis. Det er ikke let at bevise, man er verdens bedste i tennis. Det har mange tidligere stjerner måttet sande. Australske Ashleigh Barty har heller ikke haft det helt let, siden hun tidligt på sommeren overtog førstepladsen på WTA-listen. Og det gik også tidligt galt i den store turnering Rogers Cup i Toronto natten til onsdag dansk tid. USA’s Sofia Kenin vandt således 2. runde-duellen 6-7, 6-3, 6-4 og skal i 3. runde op mod enten Victoria Azarenka eller den lovende ukrainer Dayana Yastremska.

Fodbold. Bestyrelsesformanden i Schalke 04, Clemens Tönnies, tager tre måneders orlov efter en udtalelse om afrikanere. Det oplyser klubben i en pressemeddelelse på sin hjemmeside. Beslutningen sker, efter at Clemens Tönnies til et møde kritiserede nye skattestigninger, der skal finansiere kampen mod klimaforandringer. Tönnies mente, at det var bedre at finansiere 20 elværker i Afrika. »Så vil afrikanerne holde op med at fælde træer og få færre børn, når det bliver mørkt«, skulle han have sagt ifølge den tyske lokalavis Neue Westfälische, skriver nyhedsbureauet AP. Udtalelsen blev efterfølgende fordømt af flere som racistisk, og det fik Tönnies til at undskylde i en pressemeddelelse og på Twitter.

Tennis. Omstridte Nick Kyrgios fra Australien, som på imponerende vis vandt sidste uges turnering i Washington, er færdig ved Rogers Cup i Montreal. Natten til onsdag dansk tid måtte han bøje sig for britiske Kyle Edmund, der vandt 6-3, 6-4. Det kan dig blive svært for Edmund at nå videre, for i 3. runde venter den stærke russer, 8.-seedede Daniil Medvedev.