Danskere vinder guld og sølv på enkeltstart ved U23-EM

Cykling. De danske tempospecialister Johan Price-Pejtersen og Mikkel Bjerg repræsenterede torsdag Danmark på flotteste vis ved U23-EM i Holland. Johan Price-Pejtersen vandt EM-guld, mens Mikkel Bjerg snuppede sølvet. Johan Price-Pejtersen kom ind i tiden 25 minutter og 53 sekunder, og det rakte til en førsteplads, da han krydsede målstregen. Mikkel Bjerg, som vandt U23-VM i enkeltstart sidste år, blev nr. 2 i tiden 26 minutter og 4 sekunder.

Fodbold. Hvem var sidste sæsons bedste midtbanespiller i Champions League. Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) var Christian Eriksen (Tottenham) en af de tre bedste, og danskeren er sammen med Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona) og Jordan Henderson (Liverpool) indstillet til hæder, når trænerne fra de 32 Champions League-klubber samt 55 journalister fra de 55 medlemslande i Uefa skal kåre sidste sæsons bedst aktører i mesterligaen. Øvrige nominerede er: Målmænd: Alisson Becker (Liverpool), Hugo Lloris (Tottenham), Marc-André ter Stegen (Barcelona). Forsvar: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Matthijs de Ligt (Ajax/Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool). Angribere: Sadio Mané (Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus). Vinderne kåres ved lodtrækningen til gruppespillet 29. august.





Tennis. Caroline Wozniacki er færdig ved WTA-turneringen Rogers Cup i Toronto. Natten til torsdag dansk tid tabte danskeren i 2. runde til den 18-årige polak Iga Swiatek i tre sæt 6-1, 3-6, 4-6 efter at have overlevet to matchbolde. Wozniacki kom ellers blæsende fra start og vandt første sæt 6-1. Den 18-årige kvalifikationsspiller kom fornemt igen og med 34 vindere mod Wozniackis 8 kunne danskeren ikke stille meget op mod det unge polske talent i kampen, der varede lige over to timer. Wozniacki var ellers foran 3-0 i tredje sæt. Iga Swiatek skal i ottendedelsfinalen op imod den andenseedede japaner, Naomi Osaka. Syv andre seedede spillere ud over Wozniacki har også måttet forlade turneringen før 3. runde.

Cykling. Det spanske talent Enric Mas skifter fra Quick-Step til Movistar ved årsskiftet. Han har underskrevet en treårig kontrakt med Movistar, oplyser holdet. 24-årige Mas blev sidste år nr. 2 i Vuelta a España, og i år blev han nr. 22 i Tour de France. Han har vundet to etaper som professionel cykelrytter.

Fodbold. Den danske målmand Martin Hansen har indgået en kontrakt med den norske klub Strømsgodset for resten af 2019. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Fodbold. FC Nordsjælland har fået en bøde 40.000 kroner for at have benyttet en ghanesisk spiller i perioden juli 2017 til november 2017, selv om ghaneseren ikke havde arbejdstilladelse.