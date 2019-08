Uefa indstiller Eriksen til hæder

Fodbold. FC Nordsjælland har fået en bøde 40.000 kroner for at have benyttet en ghanesisk spiller i perioden juli 2017 til november 2017, selv om ghaneseren ikke havde arbejdstilladelse.

Fodbold. Allsvenskan-klubben Helsingborg har skrevet kontrakt med den tidligere danske landsholdsspiller Tobias Mikkelsen. Kontrakt løber året ud. Han bliver holdkammerat med landsmændene Anders Lindegaard, David Boysen og Anders Randrup.

Cykling. Kvindernes enkeltstart ved EM i cykling endte med en hjemmebanetriumf på den flade rute i hollandske Alkmaar, hvor de to deltagende danskere ikke havde den nødvendige fart til en topplacering. Ellen van Dijk var suveræn og vandt løbet med 29 sekunder ned til tyskeren Lisa Klein, der tog EM-sølv, mens hollandske Lucinda Brand tog bronze. Sidste år vandt enkeltstartsspecialisten van Dijk bronze ved VM. 21-årige Pernille Mathiesen cyklede ud som den næstsidste rytter på ruten. Undervejs måtte hun dog se sig overhalet af den senere vinder, der cyklede sidst ud på ruten. Mathiesen blev nr. 8, mens den to år ældre Cecilie Uttrup Ludwig endte som nr. 23.

Fodbold. FC Nordsjælland har forstærket sig med højrebacken Mads Døhr Thychosen, der er købt fri i FC Midtjylland. Det oplyser de to klubber i hver sin pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at Thychosen har underskrevet en fireårig kontrakt med FC Nordsjælland.

Fodbold. Frederik Rønnow overvejer, om han er tjent med at tilbringe endnu en sæson i en reserverolle hos bundesligaklubben Eintracht Frankfurt. Onsdag købte den tyske klub målmanden Kevin Trapp fra Paris Saint-Germain, efter at Trapp i sidste sæson var udlejet til Frankfurt og holdt Rønnow på bænken. »Jeg har talt med min agent om, hvilke muligheder der er, og på den baggrund kommer min skulderskade igen ubelejligt. Det er klart, at for mig er det ikke nok at være på et succesfuldt hold, når jeg ikke selv føler, at jeg bidrager med det, jeg kan. Men det er selvfølgelig mit mål – jeg vil spille fodbold. Jeg skal have fundet ud af, hvad det næste træk skal være«, siger Frederik Rønnow til TV2 Sport.

Fodbold. Den brasilianske landsholdsangriber Gabriel Jesus har fået en karantæne på to måneder fra Brasiliens landshold. Det har det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol, afgjort. Karantænen skyldes, at 22-årige Jesus i finalen i Copa América mod Peru lavede »... fornærmende og ærekrænkende handlinger«, som det hedder. I finalen, som Brasilien vandt 3-1, fik Jesus et rødt kort efter 70 minutter. Da brasilianeren forlod banen protesterede han og lavede håndtegn, der indikerede, at dommeren var blevet betalt for at smide ham ud. Da Jesus nåede ud fra banen, skubbede han tilmed til videodommersystemet, der blev brugt under slutrunden.