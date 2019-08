Ny nedtur: Wozniacki må bøje sig for polsk teenager

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.00 Cykling: EM, enkeltstart U23 (k) 10.35 Cykling: EM, enkeltstart elite (k) 12.45 Cykling: EM, enkeltstart U23 (m) 14.50 Cykling: EM, enkeltstart elite (m) 17.00 Tennis: Rogers Cup (k) TV3 Sport 18.00 Tennis: Rogers Cup (m) 6’eren 20.00 Fodbold: FC Midtjylland-Rangers Eurosport 1 8.30+13.25 Snooker, Int. Champ. 18.30 Cykling: Polen Rundt 20.00 Golf: The Northern Trust Eurosport 2 10.45+15.00 Cykling: EM 18.30 Fodbold: Brøndby-Braga Vis mere

Tennis. Caroline Wozniacki er færdig ved WTA-turneringen Rogers Cup i Toronto. Natten til torsdag dansk tid tabte danskeren i 2. runde til den 18-årige polak Iga Swiatek i tre sæt 6-1, 3-6, 4-6 efter at have overlevet tre matchbolde. Wozniacki kom ellers blæsende fra start og vandt første sæt 6-1. Den 18-årige kvalifikationsspiller kom fornemt igen og med 34 vindere mod Wozniackis 8 kunne danskeren ikke stille meget op mod det unge polske talent i kampen, der varede lige over to timer. Iga Swiatek skal i ottendedelsfinalen op imod den andenseedede japaner, Naomi Osaka.

Fodbold. Frederik Rønnow overvejer, om han er tjent med at tilbringe endnu en sæson i en reserverolle hos bundesligaklubben Eintracht Frankfurt. Onsdag købte den tyske klub målmanden Kevin Trapp fra Paris Saint-Germain, efter at Trapp i sidste sæson var udlejet til Frankfurt og holdt Rønnow på bænken. »Jeg har talt med min agent om, hvilke muligheder der er, og på den baggrund kommer min skulderskade igen ubelejligt. Det er klart, at for mig er det ikke nok at være på et succesfuldt hold, når jeg ikke selv føler, at jeg bidrager med det, jeg kan. Men det er selvfølgelig mit mål – jeg vil spille fodbold. Jeg skal have fundet ud af, hvad det næste træk skal være«, siger Frederik Rønnow til TV2 Sport.

Fodbold. Den brasilianske landsholdsangriber Gabriel Jesus har fået en karantæne på to måneder fra Brasiliens landshold. Det har det sydamerikanske fodboldforbund, Conmebol, afgjort. Karantænen skyldes, at 22-årige Jesus i finalen i Copa América mod Peru lavede »... fornærmende og ærekrænkende handlinger«, som det hedder. I finalen, som Brasilien vandt 3-1, fik Jesus et rødt kort efter 70 minutter. Da brasilianeren forlod banen protesterede han og lavede håndtegn, der indikerede, at dommeren var blevet betalt for at smide ham ud. Da Jesus nåede ud fra banen, skubbede han tilmed til videodommersystemet, der blev brugt under slutrunden.

Cykling. Årets Tour de France-vinder, colombianeren Egan Bernal, blev onsdag hyldet i hjembyen Zipaquira i Colombia. Ineos-rytteren trillede ind på en stor plads i bymidten iført Tourens gule førertrøje, og mere end 3.000 fans, der også var iklædt gult, råbte og sang hans navn. Blandt talerne til den store festivitas var blandt andet Zipaquiras borgmester, Luis Rodriguez, der udråbte Bernal som et forbillede for Colombias ungdom. »Tak for at have vist, at store triumfer er en mulighed, hvis man er ydmyg og arbejder hårdt. Når du træder i pedalerne, banker vores hjerter med samme rytme«, lød det blandt andet fra borgmesteren.

Fodbold. Eden Hazard kom på scoringslisten for første gang for Real Madrid efter sit skifte fra Chelsea, da den spanske storklub onsdag aften i en testkamp besejrede Red Bull Salzburg 1-0. Gareth Bale var helt ude af Real-truppen for tredje testkamp i træk, mens også James Rodríguez og Mariano Díaz, der begge rygtes væk fra klubben, var ude af truppen. Red Bull Salzburg havde danske Rasmus Kristensen med i startopstillingen, efter at han skiftede fra Ajax tidligere denne sommer.