Efter balladen i New York: Serena løber ind i Naomi Osaka til stor revanchedyst i Toronto

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 9.20/13.20/17.20 Cykling: EM, ungdom 19.00 Tennis: Rogers Cup (k) TV3 Sport 11.00 Dart: World Series 17.30 Ishockey: Hockey Stars 00.30 Tennis: Rogers Cup (m) Xee 21.00 Fodbold: Liverpool-Norwich TV3 Max 20.00 Fodbold: OB-Randers Canal 9 18.00 Fodbold: FC København-Lyngby Eurosport 1 8.00/13.30 Billard: Snooker, Int. Ch. 18.30 Atletik: EM Eurosport 2 15.00 Cykling: Polen Rundt 20.00 Golf: The Northern Trust Vis mere

Tennis. Det gik helt galt for Serena Williams, da hun i sidste års US Open-finale fik modgang i duellen med den unge japaner Naomi Osaka. Et skænderi med dommer Carlos Ramos udviklede sig dramatisk, og det forstyrrede både den amerikanske stjerne, Osaka og publikum. Dengang endte det med sejr til Osaka, og nu mødes de to for første gang siden balladen i New York, når der skal spilles kvartfinaler ved Rogers Cup i Toronto. Det blev en realitet natten til fredag dansk tid, da Serena Williams besejrede russiske Ekaterina Alexandrova 7-5, 6-4, mens Naomi Osaka knækkede Caroline Wozniackis besejrer, den polske teenager Iga Swiatek, med cifrene 7-6, 6-4. Det bliver tredje møde mellem Williams og Osaka, og Williams har sin første sejr til gode. Da Karolina Pliskova også kom videre fra 3. runde, kan både tjekken og Osaka overtage ranglistens førsteplads fra australske Ashleigh Barty.

Kvartfinalerne i Toronto:

Sofia Kenin-Elina Svitolina

Karolina Pliskova-Bianca Andreescu

Marie Bouzkova-Simona Halep

Serena Williams-Naomi Osaka

Fodbold. Fire indkasserede mål på hjemmebane. Et nederlag på to mål. Et returopgør på ikoniske Ibrox Stadium i Glasgow med plads til 50.000 tilskuere. Opskriften på FC Midtjylland-avancement i Europa League-kvalifikationen rummer svære ingredienser efter 2-4-nederlaget torsdag aften i første kamp mod Rangers FC. Midtjydernes træner Kenneth Andersen erkender da også, at oddsene ikke ligefrem er i holdets favør til returkampen om en uge. »Der skal vist et mindre mirakel til, hvis vi skal videre i den turnering, når vi har lukket fire mål ind på hjemmebane og tabt med to mål«, siger han til tv-stationen 6’eren efter kampen. »Vi er sindssygt skuffede over vores egen præstation. Mere er der vist ikke at sige om det«, slår han fast.

Foto: Jens Dresling Paulus Arajuuri (midt) og hans Brøndby-holdkammerater gik med bøjede hoveder efter opgøret mod Braga torsdag aften.

Paulus Arajuuri (midt) og hans Brøndby-holdkammerater gik med bøjede hoveder efter opgøret mod Braga torsdag aften. Foto: Jens Dresling

Fodbold. Der var en drømmescoring af Brøndby, store defensive brølere og to mål til gæsterne i overtiden, da Brøndby torsdag tabte 2-4 hjemme til Braga. Kampen var det første af to opgør i tredje kvalifikationsrunde til gruppespillet i Europa League, og resultatet betyder, at Brøndby har gjort avancement til playoffrunden mere end vanskeligt inden returkampen i Portugal. Brøndby-træner Niels Frederiksen var da også lettere rystet efter nederlaget. »Jeg synes egentlig, at vi spillede en fin anden halvleg, især hvor vi følte, at vi var tættest på at score til 3-2. Og så endte vi med at tabe 2-4 på to mål i overtiden. Det er lidt surrealistisk. Det tror jeg ikke, at jeg har prøvet før«, siger Niels Frederiksen ifølge Brøndbys hjemmeside. Returkampen spilles i Braga 15. august.

Tennis. Den forsvarende mester ved mændenes Rogers Cup i Montreal, spanske Rafael Nadal, har stadig muligheden for at afværge tab af point til sit regnskab, da han også er til start, når kvartfinalerne skal spilles. Nadal vandt natten til fredag dansk tid under en kamp med hårde vindforhold 6-3, 6-4 over den formstærke argentiner Guido Pella og skal nu op mod den farlige italiener Fabio Fognini, der flere gange tidligere har besejret fænomenet fra Mallorca.