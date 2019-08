Råstærk rutine: Tennis-sværvægterne smager den søde revanche i Canada

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport 10.35/13.10 Cykling: EM, U23 og elite 18.00 Fodbold: Atlético Madrid-Juventus 19.55/00.00 Tennis: Rogers Cup (k) TV3+ 18.30 Fodbold: Tottenham-Aston Villa TV3 Sport 11.00 Dart: World Series 16.15 Fodbold: Vendsyssel-Vejle 21.00/2.00 Tennis: Rogers Cup (m) TV3 Max 13.30 Fodbold: West Ham-Manchester C. 16.00 Fodbold: Burnley-Southampton 19.45 Fodbold: Ajax-Emmen Eurosport 1 8.00/13.30 Snooker: Int. Championship 16.30 Atletik: EM for hold Eurosport 2 14.30 Cykling: EM (k) 17.50 Speedway: EM-afdeling Vis mere

Tennis. Serena Williams havde natten til lørdag dansk tid noget at bevise ved Rogers Cup i Toronto, for her skulle hun for første gang møde Naomi Osaka, siden japaneren vandt deres US Open-finale sidste efterår. Opgøret var det store samtaleemne på grund af dramaet i New York, hvor Williams blev straffet for at svine kampens dommer til, men der var ikke den store dramatik denne gang. Serena Williams brød sin modstanders serv en enkelt gang i hvert sæt, og det var nok til at vinde 6-3, 6-4. Hun skal i semifinalen møde tjekken Marie Bouzkova, der vandt sin kvartfinale mod Simona Halep, fordi rumæneren måtte opgive at fuldføre. Den anden semifinale står mellem Sofia Kenin fra USA og den canadiske teenager Bianca Andreescu. Naomi Osaka må trøste sig med, at hun på mandag overtager førstepladsen på verdensranglisten efter australske Ashleigh Barty.

Foto: Minas Panagiotakis/Ritzau Scanpix Rafael Nadal har haft problemer mod Fabio Fognini tidligere, og denne gang fik han også en svær start, før sejren blev banket på plads.

Rafael Nadal havde også et regnskab, der skulle gøres op, da han ved mændenes Rogers Cup, som afvikles i Montreal, stod over for Fabio Fognini i kvartfinalen. Italieneren vandt over Nadal i årets Monte Carlo-semifinale. Spanieren fik en dårlig start, men han kom stærkt tilbage og vandt i tre sæt 2-6, 6-1, 6-2. Der venter Nadal en semifinale mod enten franske Gaël Monfils eller landsmanden Roberto Bautista Agut. Den anden semifinale er en russisk duel mellem Daniil Medvedev og Karen Khachanov.

Cykling. Danmarks bedste U23-ryttere tog lørdag endnu en medalje ved EM i Holland. Tidligere på ugen blev det til dansk guld og sølv på U23-enkeltstarten, og i landevejsløbet på gaderne i og omkring byen Alkmaar hentede Niklas Larsen sølv. I den afsluttende massespurt blev han kun slået af italienske Alberto Dainese, der endte som suveræn vinder.

Fodbold. Brøndby skal søndag forsøge at rejse sig oven på midtugens nedtur i Europa League-kvalifikationen mod portugisiske Braga, når holdet på udebane møder Hobro i Superligaen. Cheftræner Niels Frederiksen kunne for to dage siden se sit hold indkassere fire alt for nemme mål i 2-4-nederlaget til portugiserne. »Vi skal have rettet de fejl, vi laver, både taktisk og individuelt, for det er frygteligt frustrerende for spillerne, trænerstaben og klubbens fans, at vi indkasserer nemme mål i øjeblikket«, siger han til Brøndbys hjemmeside. »Det er ikke kun forsvaret og målmanden, der har ansvaret for at forsvare, men hele holdets ansvar at forsvare godt, når modstanderen erobrer bolden«, siger cheftræneren.