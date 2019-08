Anfører sætter Premier League-rekord, Serena er i finalen, Robert Skov debuterer og OL-mester taber i sin debut

Direkte sport i tv Søndag TV 2 Sport 13.10 Cykling: EM, linjeløb elite (m) 19.30 Tennis: Rogers Cup, finale (k) TV3+ 18.00 Fodbold: Hobro-Brøndby TV3 Sport 12.00 Fodbold: FCN-Silkeborg 14.00 Fodbold: AaB-Esbjerg 16.30 Formel 3: Englands GP (k) 22.00 Tennis: Rogers Cup, finale (m) TV3 Max 12.20 Formel 3: Englands GP, kval. (k) 13.55 MotoGP: Østrigs GP 16.00 Sejlsport: Englands GP 20.30 Motorsport: Nascar, C. Energy 400 Eurosport 1 08.00 & 13.30 Billard: Snooker, Int. Ch. 14.00 Cykling: EM 16.30 Atletik: EM Eurosport 2 16.00 Fodbold: AC Horsens-FCM Vis mere

Boksning. Efter olympisk guld i fluevægt i 2012 og bantamvægt i 2016 er cubaneren Robeisy Ramirez blevet professionel, men det spring startede med en gevaldig skuffelse. Ved et stævne i Philadelphia mødte den 25-årige Ramirez i en fjervægtskamp amerikaneren Adan Gonzalez, der sendte cubaneren til tælling efter 20 sekunder og endte med at vinde med dommerstemmerne 2-1 efter de fire omgange. Adan Gonzalez havde inden kampen tabte halvdelen af sine første otte kampe.

Fodbold. FC Nordsjælland har efter Victor Nelsson, Karlo Bartolec, Mads Valentin Pedersen og Andreas Skov Olsen solgt endnu et af klubbens talenter. 19-årige Nicklas Strunck Jakobsen har efter 33 kampe for FC Nordsjælland skrevet kontrakt med hollandske Groningen. Midtbanespilleren kom til FC Nordsjælland som U15-spiller fra Frederikssund og fik debut på 1.-holdet i februar 2018, men har i denne sæson kun spillet 20 minutter i Superligaen. »Hans navn har stået på vores scout-rapporter siden september 2016, men ikke før nu har det været muligt at få Nicklas til Groningen«, siger Groningens tekniske direktør, Mark-Jan Fledderus, til klubbens hjemmeside.

Fodbold. Jack Grealish satte en grum rekord, da Aston Villa gjorde comeback i Premier league ved at tabe 3-1 til Tottenham. Grealish var med til at tabe de to sidste kampe i 2015, og den følgende sæson tabte Aston Villa samtlige de kampe, Grealish var på banen i. Efter tre sæsoner i Championship er Aston Villa nu tilbage i Premier League med 23-årige Grealish som anfører, og med nederlaget til Tottenham har Grealish tabt 19 kampe i træk i den bedste række, hvilken ingen andre har præsteret før.

Tennis. Finalen i Rogers Cup er kamp mellem 37-årige Serena Williams, der har vundet turneringen tre gange før, og den 19-årige Bianca Andreescu, der kan blive turneringens første canadiske vinder i 50 år. Serena Williams vandt 1-6, 6-3, 6-3 over tjekken Marie Bouzkova i semifinalen, og har dermed chancen for at vinde sin første titel siden Australian Open i 2017 og den første, siden hun blev mor til Olympia for 11 måneder siden.

Fodbold. Robert Skov fik sin debut for Hoffenheim, der i den tyske pokalturnering sendte Würzburger Kickers fra 3. Bundesliga ud efter straffesparkskonkurrence. Robert Skov kom på banen ved stillingen 2-2, og i den forlængede spilletid blev der scoret yderligere til 3-3. Robert Skov scorede på sit straffespark, da Hoffenheim vandt 4-3 i duellen fra pletten.

Fodbold. Den tidligere OB’er Casper Nielsen blev matchvinder med et lamgskud efter 53 minutter, da Union Saint-Gilloise vandt 1-0 på udebane over Virton i den næstbedste belgiske række. Jonas Bager fik debut som indskifter i overtiden for Saint-Gilloise, der har danskspanieren Thomas Christiansen som træner.

Fodbold. 21-årige Nikolai Laursen spillede sin anden kamp for Emmen, der tabte 5-0 til Ajax i den hollandske Eredivisie. Kasper Dolberg sad efter den tidlige udskiftning i ugens løb mod Paok Saloniki på bænken i hele kampen, hvorimod 35-årige Klaas-Jan Huntelaar blev skiftet ind og scorede de to sidste mål.