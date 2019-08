Verdensmester er fyret, Mark O. Madsen tager til Las Vegas, AGF sælger målmand og Wozniacki taber i 1. runde

Fodbold. Bayern München har for den kommende sæson lejet den 30-årige kroatiske VM-finalist Ivan Perisic af italienske Inter. Perisic spillede i Bundesligaen for Borussia Dortmund og Wolfsburg, inden han i 2015 skiftede til Inter, hvor han har spillet 163 kampe og scoret 40 mål. Perisic udlignede til 1-1 i VM-finalen, som Frankrig vandt 4-2 over Kroatien i 2018. På landsholdet har Perisic scoret 23 mål i sine 82 kampe. »Jeg er meget glad for at være tilbage i Tyskland. Bayern er en af de største klubber i Europa. Vi vil ud at angribe, ikke kun i Bundesligaen og pokalturneringen, men også i Champions League«, siger Perisic til Bayerns hjemmeside.

Fodbold. Efter en sæson som udlejet til Jammerbugt FC i 2. division vendte Robert Kakeeto tilbage til AaB, hvor den 24-årige midtbanespiller fra Uganda har været på banen i 3 af sæsonens 5 Superligakampe og i alt har spillet 20 kampe siden 2016, men nu bliver det til endnu en udlejning. Frem til afslutningen af den finske sæson i november skal Robert Kaketoo spille for HIFK Helsinki, hvor han bliver holdkammerat med Thais Damgaard, der er udlejet af Vejle.

Speedway. Det svenske grandprix i Målilla på lørdag får deltagelse af tre danskere. Leon Madsen, der deler førstepladsen i den samlede VM-stilling, og Niels-Kristian Iversen får selskab af 24-årige Mikkel Michelsen, der afløser den skulderskadede svensker Antonio Lundbäck. »Jeg havde en forventning om, at det ville ske, for Lindbäck er en af mine gode venner, og jeg vidste godt, at det ikke så ud til, at han ville komme til at køre. Jeg vidste, at den næste reserve i rækken også var skadet, så jeg regnede med at få pladsen«, siger Mikkel Michelsen til Ritzau. Mikkel Michelsen har desuden fået et wildcard til det danske grandpix i Vojens, der afvikles 7. september.

Fodbold. Robert Lewandowski scorede to af målene, da Bayern München i den tyske pokalturnering vandt 3-1 på udebane over Energie Cottbus, der rykkede ud af Bundesligaen i 2009 og nu spiller i Regionalliga Nordøst, der er en af de fjerdebedste rækker. Wolfsburg måtte ud i forlænget spilletid for at vinde 5-3 iver Hallescher fra 3. Bundesliga.