To tidligere vindere blamerer sig og falder side om side med FCK

Direkte sport i tv Onsdag 14. august TV 2 Sport 13.20 Orienteringsløb: VM, langdistance (m) 15.55 Orienteringsløb: VM, langdistance (k) 21.00 Tennis: Western&Southern Open (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Liverpool-Chelsea TV3 Sport 17.00 Tennis: Western&Southern Open (m) 18.30 Fodbold: Vejle-Fredericia 20.45 Tennis: Western&Southern Open (m) Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour 21.30 Cykling: Tour of Utah 00.30 Triatlon: OL-kvalifikation (k)

Fodbold. Ajax spillede sig med en 3-2-sejr hjemme over græske Paok videre til Champions League-playoffrunden med samlet gevinst på 5-4. 3. runde af CL-kvalifikationen betød til gengæld farvel til to tidligere vindere af mesterholdsturneringen. FC Porto gik i baglås hjemme mod russiske Krasnodar og var bagud 0-3 efter 34 minutters spil, men trods to reduceringer efter pausen var det farvel. Også skotske Celtic skuffede på hjemmebane, da mandskabet formøblede en 3-2-føring i det sidste kvarter mod rumænske Cluj, der vandt 4-3 og dermed 5-4 sammenlagt.

Playoffrunden i CL, 20./21. og 27./28. august

Dinamo Zagreb-Rosenborg

Cluj-Slavia Prag

Young Boys-Røde Stjerne

Apoel-Ajax

LInz-Brugge

Olympiakos-Krasnodar

Fodbold. Manchester City har fået en bøde på ca. 2,5 millioner kroner af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) for brud på de regler, der vedrører kontrakter med spillere under 18 år. City er kender ifølge BBC, at de har brudt reglerne, men forsvarer sig med, at de fortolkede reglementet forkort. Klubben kunne have fået en transferkarantæne, som den ligarivalerne fra Chelsea i øjeblikket afsoner.

Doping. Den data internationale dopingjægere sidste år fik lov til at trække ud af den tidligere udelukkede russiske antidopingenhed Rusadasas database bliver ved at at fælde syndere. Fem russiske vægtløftere er nu suspenderet for brug af doping, meddeler Det Internationale Vægtløftningsforbund (IWF).

Tennis. Serena Williams måtte i søndags trække sig tidligt i finalen i WTA-turneringen i Toronto, og natten til onsdag dansk tid var rygproblemerne endnu ikke væk. Derfor trak hun sig få timer før kampen mod Zarina Diyas fra Kasakhstan også fra turneringen i Cincinnati. Williams’ næste turneringen er US Open fra 26. august.

Tennis. US Open-mesteren anno 2009, argentineren Juan Martin del Potro, er fortsat skadet og kommer derfor ikke til start i dette års turnering.

Tennis. I US Opens damesinglerække har arrangørerne givet et wild card til den 15-årige amerikanske komet Cori Gauff, der som nummer 140 i verden ellers skulle gennem kvalifikation for at komme med i hovedturneringen.

Volleyball. Den kinesiske kvinde Yang Fangxu har fået en dopingkarantæne på fire år, efter at hun tilbage i august sidste år afleverede en dopingprøve indeholdende spor af epo. Det skriver Ritzau.