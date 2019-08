Iltre Kyrgios rammer et nyt lavpunkt, FCK skifter plænen i Parken og Zlatan scorer

FOR ABONNENTER

Tennis. Enfant terrible Nick Kyrgios’ veje er uransagelige. Natten til torsdag blussede den 24-årige australiers temperament voldsomt op igen under en kamp mod russeren Karen Khachanov i Cincinnati. Kyrgios forlod banen efter andet sæt, som han tabte, og tog to ketsjere med i retning af omklædningsrummet. I en gang under stadion smadrede han så begge ketsjere, viser tv-billeder. Forinden havde Nick Kyrgios beklaget sig til kampens irske dommer over at kampuret gik for hurtigt i gang ved server. Senere i tredje fik dommeren så en verbal overhaling af Kyrgios, der tabte i tre sæt, inden australieren angiveligt sendte en spytklat i retning af dommeren. Nick Kyrgios er flere gange i denne sæson blevet straffet med bøder af ATP Tour.