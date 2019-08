Barcelona lejer brasiliansk problembarn ud til Bayern

Direkte sport i tv TV 2 Sport 16.15 Orienteringsløb: VM - stafet (k) 18.25 Orienteringsløb: VM - stafet (m) 21.00 Tennis: Western&Southern Op. (k) TV3+ 18.30 Fodbold: Manchester C-Tottenham TV3 Sport 10.30 Dart: World Series 15.30 Fodbold: Leverkusen-Paderborn 19.00 Speedway: GP Skandinavien 00.00 Tennis: Western&Southern (m) TV3 Max 13.30 Fodbold: Arsenal-Burnley 16.00 Fodbold: Southampton-Liverpool 18.30 Fodbold: Venlo-Ajax 20.30 Tennis: Western&Southern (m) 1.00 Motorsport: Nascar - NRA Night Race Eurosport 1 15.00 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race of Norway 21.00 Rugby: Frankrig-Skotland Eurosport 2 10.30 Klatring: VM 15.00 Skihop: Summer Grand Prix 17.00 Golf: BMW Championship 00.30 Cykling: Tour of Utah



Fodbold. Philippe Coutinho har ikke været den store succes i FC Barcelona, og derfor har den spanske mesterklub nu udlejet brasilianeren til Bayern München. Aftalen gælder ifølge den tyske storklub det kommende år. Coutinho skiftede for halvandet år siden fra Liverpool til Barcelona, men nu skal han forsøge at genstarte den stagnerende karriere i det sydtyske. Barcelona betalte i sin tid omkring en milliard kroner for offensivspilleren. Coutinho mangler at forhandle sine personlige forhold med Bayern ligesom han skal bestå det obligatorisk lægetjek. Bayern skriver på sin hjemmeside, at lejeaftalen indeholder en købsoption.

Tennis. Naomo Osaka, der er forsvarende mester i US Open, er tvivlsom til årets udgave af grand slam-turneringen. Japaneren fik akut problemer med sit ene knæ, da hun spillede en kamp i 3. runde i WTA-turneringen i Cincinnati, og japaneren måtte derfor trække sig fra turneringen.

Fodbold. Huddersfield, der rykkede ud af Premier League eftersidste sæson, har fyret træner Jan Siewert. Fyringen kommer efter et nederlag hjemme på 2-1 til Fulham i The Championship. Siewert afløste i sidste sæson David Wagner som træner i Huddersfield, men det lykkedes ham ikke at redde klubbens liv i engelsk fodbolds bedste række. Det blev blot til én sejr i de 19 kampe, han stod i spidsen for Huddersfield.

Cykling. Dan Martin tager et skridt ned fra næste år. Ireren skifter World Tour-holdet UAE Emirates ud med Israel Cycling Academy, der er rangeret som prokontinentalhold - det næstbedste niveau, skriver Ritzau. Her har han fået en toårig kontrakt. Det oplyste holdet fredag. Danske Nicki Sørensen er sportsdirektør på holdet. Dan Martin har tidligere i karrieren vundet to etapesejre i Tour de France, og i 2017 blev han samlet nummer seks i det prestigefyldte etapeløb.

Fodbold. Efter 12 år i AC Horsens stopper Thomas Kortegaard karrieren på topplan, når opgøret mod hans tidligere klub AaB er spillet 26. august. Efter at have været igennem et kræftforløb har den 35-årige Kortegaard presset sin krop så meget i genoptræningen, at han dagligt døjer med nervesmerter og følelsesløshed i armen, skriver Horsens på sin hjemmeside.

Fodbold. Lasse Schöne scorede direkte på frispark, da han debuterede for italienske Genoa i en pokalkamp mod Imolese. Genoa vandt opgøret mod holdet fra Serie C med 4-1, og Schönes scoring var Genoas sidste. Den danske landsholdsspiller er netop skiftet til Italien efter en længere årrække i hollandsk fodbold.

Speedway. Leon Madsen skal senere i år opereres for en diskusprolaps, men trods smerter og store problemer med ryggen stiller han op til det svenske grandprix lørdag aften, skriver JydskeVestkysten.