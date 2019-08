Dansk VM-føring, dansk rekord, danske mål i Holland og USA og Real-sejr trods rødt kort

Fodbold. Efter halvandet år i AC Horsens, hvor han ikke har spillet i Superligaen siden marts, har 34-årige Jonas Borring fået ophævet sin kontrakt. »Nu må vi se hvad fremtiden bringer. Jeg er i rigtig god form og føler stadig, at jeg kan gøre en stor forskel, så det er helt sikkert en mulighed at fortsætte med at spille fodbold. Omvendt har jeg også mine tanker på erhvervslivet, hvor jeg ser mig selv i for eksempel salgsbranchen og er også åben overfor den vej«, siger Jonas Borring i en pressemeddelelse. Jonas Borring har i Superligaen spillet for OB, FC Midtjylland i to omgange, Randers FC og Brøndby, og han spillede 6 landskampe i 2008 og 2009.

Direkte sport i tv Søndag TV 2 Sport 11.45 Cykling: Fyen Rundt 20.00 Tennis: Western & Southern Op. (k) TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-AaB TV3 Sport 11.00 Motorsport: Porsche Carrera Cup Scandinavia 14.00 Fodbold: Esbjerg-Lyngby 18.00 Fodbold: Union Berlin-RB Leipzig 22.00 Tennis: Western&Southern Op. (m) 00.00 Amerikansk fodbold: Los Angeles-New Orleans TV3 Max 15.00 Atletik: Diamond League 20.00 Motorsport: IndyCar Canal 9 16.00 Fodbold: FC Midtjylland-Hobro Eurosport 1 13.00 Cykling: World Tour (k) 15.00 Cykling: BinckBank Tour 17.00 Cykling: Arctic Race of Norway 22.00 Cykling: Tour of Utah Eurosport 2 12.00 Fodbold: Silkeborg-SønderjyskE 16.00 Motocross: VM-afdeling 17.00 Golf: BMW Championship Vis mere

Triatlon. Rasmus Henning mistede sin danske rekord på Ironman-distancen, da 24-årige Mathias Lyngsø Pedersen i Kalmar blev nummer tre på den efterhånden klassiske distance på 7 timer 52.31 minutter. Det er 7 sekunder hurtigere end den dobbelte OL-deltagers nu tidligere rekord.

Tennis. Søndagens finale i Cincinnati bliver et opgør mellem russeren Daniil Medvedev og belgieren David Goffin. 23-årige Medvedev besejrede i semifinalen verdensetteren Novak Djokovic 3-6, 6-3, 6-3. »Jeg ved ikke, hvordan jeg fik det vendt. Jeg var meget træt efter første sæt og tænkte, at jeg måske ikke var i stand til at holde dampen oppe. Det er en fantastisk følelse at vinde og slå verdens nummer et. Det viser, at jeg fortjener at være i finalen«, siger Medvedev til AFP.

Fodbold. Med to mål indenfor tre minutter, det andet på et gevaldigt målmandsdrop, fik Thomas Enevoldsen en fornem debut for Sacramento Republic i den næstbedste amerikanske række, USL Championship. Enevoldsen scorede til 2-0 og 3-0, da Sacramento Republic vandt 4-0 over Colorado Springs. I samme række scorede Magnus Rasmussen sit niende sæsonmål for Louisville City FC, der vandt 2-1 på udebane over Charleston Battery, efter den tidligere Frem-spiller havde udlignet på straffespark.

Speedway. Leon Madsen var efter et styrt tvivlsom til det svenske grandprix i Målilla, men danskeren bragte sig ikke desto minde alene i spidsen for VM-stillingen, da han blev nummer to og scorede 14 point. Dermed er han 6 point foran polakken Bartosz Zmarzlik. »Jeg er ovenud lykkelig. Jeg ved godt, der er rigtig lang vej endnu. Jeg ved ikke, hvem der er favorit nu. Der er lang vej og mange point at kæmpe om endnu, men det er klart, at det er sjovere at føre med seks point end at ligge bagefter«, siger Leon Madsen til Ritzau.