FCK-problem: Dame N'Doye må holde pause i flere måneder

Fodbold. FC Københavns Dame N’Doye er ude med en skade i flere måneder. Angriberen skal opereres og kan være ude i resten af året, skriver FCK på fodboldklubbens hjemmeside. »Det er naturligvis en uheldig nyhed, da han er en vigtig spiller for os. Vi må arbejde videre, og andre kommer til at løfte opgaverne for os«, siger FCK-træner Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside. Undersøgelser af Dame N’Doye efter Champions League-kvalifikationskampen mod Røde Stjerne har vist, at en operation er uundgåelig. »Vi gennemfører den hurtigst muligt, og med rehabilitering og genoptræning forventer vi, at han ude af kamp de kommende måneder og måske resten af efteråret«, siger Morten Boesen, cheflæge i FCK. Dame N’Doye ærgrer sig over den kommende pause fra fodbolden. »Det er hårdt, at jeg ikke kan hjælpe holdet på banen i den kommende tid, men jeg vil bidrage det bedste, jeg kan omkring truppen og arbejde hårdt for at komme tilbage så hurtigt som muligt«, siger Dame N’Doye. FCK skal torsdag på hjemmebane møde Riga FC i Europa League-kvalifikationen.

Fodbold. Christian Eriksen har under et år tilbage af sin kontrakt, og med to uger tilbage af transfervinduet i flere store europæiske lande er han en attraktiv spiller. Det ved Tottenham-manager Mauricio Pochettino, som er ærgerlig over, at man forkortede det engelske transfervindue, så det lukkede 8. august, dagen inden sæsonstarten i Premier League. De bedste engelske klubber kan ikke længere købe spillere, men de kan til gengæld fortsat sælge frem til 2. september. »Jeg var ikke enig i beslutningen, men på det tidspunkt troede de, at det var det bedste for klubberne. Men jeg tror, at Daniel Levy (bestyrelsesformand i Tottenham, red.) og mange andre nu har indset, at det var en kæmpe fejl«, siger Pochettino ifølge Reuters. »Jeg håber, de løser problemerne til næste sæson. Vi skal tilbage og arbejde på samme måde som i Europa, for det er meget vigtigt, når du skal konkurrere i Europa League eller Champions League. Hold i Champions League kan skabe problemer for et hold som vores, og det er klart, at jeg ikke kan være tilfreds som træner, når andre klubber i Europa kan splitte mit hold ad.

Daniil Medvedev var godt brugt, da han havde besejret David Goffin i Cincinnati. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Cykling. Jakob Fuglsang er udtaget til Vuelta a Espana for Astana. Danskerens deltagelse er bekræftet af Astana på Twitter. Fuglsang udgik under årets Tour de France efter et slemt styrt på 16. etape. På det tidspunkt lå han nr. 9 i det franske etapeløb. Kort efter bebudede han, at han ville stille op i Vueltaen. I Vueltaen får han Miguel Ángel López som holdkammerat. Derudover tæller Astanas trup navne som Ion Izagirre og Luis León Sanchez. Vueltaen begynder på lørdag og slutter 15. september.

Fodbold. Lyngby har skiftet ud blandt holdets målmænd. Superligaklubben har mandag hentet den 24-årige islandske keeper Frederik Schram, som er lejet hos ligarivalen Sønderjyske i resten af året. Det sker for at lukke hullet efter Oskar Snorre, der er udlejet til den norske klub Haugesund i samme periode. Samtidig har Lyngby forlænget aftalen med 20-årige Snorre, som nu har kontrakt med sjællænderne frem til udgangen af 2020.

Fodbold. AGF udlejer kantspilleren Youssef Toutouh til den norske klub Stabæk.

VM-badminton. Den topseedede japaner i mændenes række, Kento Momota, kom mandag eftermiddag sikkert videre fra sin 1. runde-kamp i Basel. Momota vandt 21-9, 21-10 over vietnameseren Cao Cuong Pham. I næste runde venter der japaneren europæisk modstand i skikkelse af spanske Luis Enrique Peñalver.

VM-badminton. Anders Antonsen (seedet 5) og Jan Ø. Jørgensen gik mandag videre fra 1. runde uden at få sved på panden, da henholdsvis Kevin Cordon fra Guatemala og Brice Leverdez var ude af stand til at stille op ved VM i Schweiz. Antonsen møder i 2. runde Daren Liew fra Malaysai, mens Jørgensen møder enten indonesiske Tommy Sugiarto eller Niluka Karunaratne fra Sri Lanka. Hans-Kristian Solborg Vittinghus møder sent mandag aften finaleseedede Chou Tien Chen fra Taiwan.