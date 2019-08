Tottenham-manager: Kæmpe fejl at lukke transfervindue tidligt

Fodbold. Christian Eriksen har under et år tilbage af sin kontrakt, og med to uger tilbage af transfervinduet i flere store europæiske lande er han en attraktiv spiller. Det ved Tottenham-manager Mauricio Pochettino, som er ærgerlig over, at man forkortede det engelske transfervindue, så det lukkede 8. august, dagen inden sæsonstarten i Premier League. De bedste engelske klubber kan ikke længere købe spillere, men de kan til gengæld fortsat sælge frem til 2. september. »Jeg var ikke enig i beslutningen, men på det tidspunkt troede de, at det var det bedste for klubberne. Men jeg tror, at Daniel Levy (bestyrelsesformand i Tottenham, red.) og mange andre nu har indset, at det var en kæmpe fejl«, siger Pochettino ifølge Reuters. »Jeg håber, de løser problemerne til næste sæson. Vi skal tilbage og arbejde på samme måde som i Europa, for det er meget vigtigt, når du skal konkurrere i Europa League eller Champions League. Hold i Champions League kan skabe problemer for et hold som vores, og det er klart, at jeg ikke kan være tilfreds som træner, når andre klubber i Europa kan splitte mit hold ad.

Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix Daniil Medvedev var godt brugt, da han havde besejret David Goffin i Cincinnati.

Daniil Medvedev var godt brugt, da han havde besejret David Goffin i Cincinnati. Foto: Matthew Stockman/Ritzau Scanpix

Tennis. 23-årige Daniil Medvedev fra Moskva vil nok aldrig glemme den forgangne uge i Cincinnati. Her vandt han nemlig natten til mandag dansk tid sin første ATP Masters 1000-titel, da han i finalen besejrede belgiske David Goffin 7-6, 6-4, og det skete, efter han i semifinalen nedkæmpede verdensranglistens nr. 1, Novak Djokovic. Med den flotte sejr og den seneste måneds store resultater er Medvedev på mandagens ranglisten hoppet op på plads nr. 5. I kvindernes finale vandt USA’s Madison Keys 7-5, 7-6 over den russiske veteran Svetlana Kuznetsova, som meget overraskende leverede stor tennis hele ugen. Et godt tidspunkt for begge at finde form, da US Open starter om en uge. Keys er med titlen tilbage i WTA-ranglistens top-10.

Fodbold. I torsdags tabte Brøndby 1-3 ude til portugisiske Braga og røg dermed ud af Europa League-kvalifikationens tredje runde med et samlet 3-7-nederlag. Med samme cifre tabte FC Midtjylland til skotske Rangers i tredje runde, mens Esbjerg runden inden røg ud til hviderussiske Shakhtyor Soligorsk. Dermed skal dansk fodbold endnu en gang sætte sin lid til FC København, der i den afgørende playoffrunde til Europa League møder lettiske Riga FC. Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, mener, at det er problematisk, at de øvrige danske hold ikke kan levere uden for landets grænser. »Det er helt sikkert et problem for dansk fodbold, at det primært er FCK, der henter koefficientpoint til Danmark, og personligt er jeg ikke tilfreds med vores europæiske kampagne. Hvis vi står om et år og igen er røget ud af tredje kvalifikationsrunde, skal det ikke være med fire-fem måls margin, så skal det være med ét eller to mål«, siger Carsten V. Jensen.

Fodbold. Paris Saint-Germains brasilianske stjerne Neymar får ikke lov til at forlade klubben, uden at der kommer en erstatning. Det siger den franske storklubs træner, Thomas Tuchel, efter PSG’s nederlag til Rennes i den franske liga, Ligue 1. »Han forlader ikke klubben, uden at der kommer en erstatning til. Det er ikke en mulighed«, siger Tuchel efter kampen til det franske medie Canal+, skriver fodboldmagasinet Goal.com. »Hvis han bliver, er det klart, at vi har en spiller, der kan hjælpe os med at vinde«, siger han. Neymar har den seneste tid været rygtet væk til de to store spanske klubber Real Madrid og Barcelona. I nederlaget til Rennes søndag aften sad den 27-årige brasilianer ude med en ankelskade, der har holdt ham på sidelinjen siden juni.