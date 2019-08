Pernile Blume dropper svømmeunionens tilbud og vælger en svensk træner

Svømmeklubben Sigma har gennem tiden 12 gange haft en svømmer kvalificeret til OL, men næste år skal den nordsjællandske klub med base i Birkerød og Allerød også sende en forsvarende olympisk mester af sted.

Pernille Blume har nemlig valgt Sigma Swim som sin træningsbase, når hun de kommende 11 måneder skal forberede forsvaret af sin olympiske titel i 50 meter fri, hvor hun i sidste måned for andet VM i træk blev nummer 4.

Med sit klubskifte fravælger Pernille Blume Det Nationale Træningscenter, der tidligere på måneden præsenterede et nyt setup efter den turbulente afsked med trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen. Med landstræner Stefan Hansen, der var Pernille Blumes træner op til OL i 2016, som overordnet ansvarlig skal den daglige træning på NTC varetages af et par danske klubtrænere.

Pernille Blume har imidlertid valgt svenskeren Jonas Lundström som sin nye træner. Lundström var med til VM som klubtræner for Anton Ørskov Ipsen og Alexander Aslak Nørgaard, der begge forbedrede deres danske rekorder i henholdsvis 800 og 1.500 meter fri ved stævnet, og Jonas Lundström blev sidste år kåret som Årets Danske Træner.

»Det er meget vigtigt for mig at finde et miljø, der giver mig den fornødne ro til at have fokus på det vigtigste, nemlig svømningen. Med skiftet til Sigma Swim er jeg sikker på, at jeg får det, da jeg synes rigtig godt om Jonas som person, og især efter VM er jeg sikker på, vi får et rigtig godt samarbejde«, siger Pernille Blume i en pressemeddelelse fra Sigma Swim.

I Sigma bliver Pernille Blume desuden genforenet med en velkendt assistenttræner i den tidligere landstræner Flemming Poulsen, som var træner i Gladsaxe, som Blume repræsenterede under OL.

Det var dog yderst sparsomt, hvor meget Flemming Poulsen var involveret i Pernille Blumes træning, der foregik på Det Nationale Træningscenter på Bellahøj Svømmestadion, og NTC-svømmernes klubtilhørsforhold har i det hele taget ikke haft meget med deres daglige træning at gøre.

Pernille Blume startede sin svømmekarriere i Gladsaxe, men skiftede til netop Sigma, da hun fik sit gennembrød i første omgang som en del af de medleyholdkapper, der skovlede internationale medaljer hjem til Danmark.

Efter sit individuelle gennembrud ved OL i 2016 skiftede Pernille Blume til Holbæk Svømmeklub, som hun primært som ambassadør for klubben repræsenterede indtil det seneste skifte tilbage til Sigma.

»At Pernille ønsker at vende tilbage til Sigma, er vi rigtig glade for. Pernille er en meget positiv rollemodel for svømningen, og vi er stolte af at kunne byde hende velkommen tilbage til vores miljø. Det er en rigtig spændende sæson vi går i møde med OL som højdepunkt, og vi vil selvfølgelig bakke op om Pernilles høje ambitioner på lige fod med vores øvrige potentielle OL- deltagere«, siger Sigma Swims klubchef, den tidligere landsholdssvømmer Mia Hyldahl, i pressemeddelelsen.

Pernille Blumes forberedelser frem mod OL i Tokyo kommer til at byde på en del stævner i udlandet, blandt andet Internationale Swimming League, der er et invitationsstævne for de allerbedste svømmere, som Blume også var en del af tidligere i år. Til de kommende stævner får hun følgeskab af klubkammeraten Anton Ørskov Ipsen, der også er inviteret til stævneserien.