Messi gjorde Ronaldo bedre, Rooney gjorde sig uheldigt bemærket og colombianer gjorde det af med dansk US Open-håb

Fodbold. Cristiano Ronaldo og Lionel Messi har gennem mere end ti år været regnet for verdens bedste fodboldspillere. Ifølge Ronaldo har rivaliseringen været med til at gøre begge spille bedre. »Der er ingen tvivl om, at Messi har gjort mig til en bedre spiller og vice versa. Når jeg vinder et trofæ, må det gøre ondt på ham, og det gør det på mig, når han vinder«, siger 34-årige Ronaldo ifølge Ritzau til det portugisiske medie TVI. »Jeg beundrer hans karriere, og han har allerede snakket om, at det var ærgerligt, at jeg forlod Spanien, fordi han påskønnede vores rivalisering«, fortsætter Ronaldo.

Fodbold. Wayne Rooney trækker på ny overskrifter. Tidligere på måneden var den mangeårige Manchester United-angriber i vælten for en spektakulær scoring fra midten af banen for sit mandskab DC United, inden han overraskede og bebudede, at han næste år vender hjem til engelsk fodbold og Derby i en rolle som spillende træner. Natten til tirsdag blev Rooney så udvist for anden gang i denne sæson, da DC United tabte 1-2 hjemme til NY Red Bulls. Det var et angreb i halsregionen i en tæt nærkamp i det lille felt, der udløste udvisningen, men først efter VAR havde talt.

Tennis. Det bliver ikke til dansk deltagelse i herresingle ved det forestående US Open i New York. I 2. runde af kvalifikationen tabte Mikael Torpegaard til Daniel Elahi Galán Riveros fra Colombia 6-7, 6-3, 6-1.

Fodbold. Dinamo Zagreb og Olympiakos har direkte kurs mod en plads i Champions League-gruppespillet. Zagreb slog onsdag Rosenborg 2-0 på hjemmebane, mens grækerne pulveriserede russiske Krasnodar 4-0 i de første playoffopgør. FC Københavns overmænd fra Røde Stjerne spillede 2-2 i Schweiz mod Young Boys og skal således bare holde nullet på hjemmebane for at komme i gruppespil for anden sæson i træk.

Fodbold. Lionel Messi sad ude, da Barcelona i fredags åbnede La Liga-sæsonen med en negativ overraskelse i form af et nederlag til Bilbao. Lionel Messi var onsdag tilbage på træningsbanen i fuld vigør og er dermed i spil til kampen på søndag mod Real Betis.

Fodbold. Kenneth Zohore scorede onsdag sit første mål for West Bromwich efter skiftet fra Cardiff. I det 88. minut af hjemmekampen mod Reading udlignede Zohore til slutresultatet 1-1 på straffespark.





Badminton. Herredoublen Kim Astrup og Anders Skaarup slog et russisk par ved VM i Basel på bare 31 minutter og er nu klar til 3. runde. Damedoublen Amalie Magelund og Freja Ravn er til gengæld færdige. Teenageduoen var oppe mod sydkoreanerne So Hee-lee og Seung Chan-shin, der sejrede 21-19, 21-18.