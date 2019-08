Andres Iniesta hylder kammerat for livet på sjælden facon

Direkte sport i tv DR1 12.25 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport 11.00 Badminton: VM, kvartfinaler TV3 Sport 8.00 Dart: New Zealand Masters 19.00 Fodbold: Hobro-OB 1.00 Tennis: Winston-Salem Open (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Genk-Anderlecht 2.00 Amerikansk fodbold: Detroit-Buffalo Eurosport 1 11.30 Skihop: Summer Grand Prix 15.00 Ridebanespringning: EM 18.35/21.00 Tennis: US Open, kvalifikation Eurosport 2 19.00 Golf: Tour Championship Vis mere

Fodbold. 35-årige Fernando Torres har nu officielt indstillet karrieren. Det skete, da han med sin japanske klub tabte 1-6 i J-League til Vissel Kobe med landsmændene David Villa og Andreas Iniesta på holdet. Den ligeledes 35-årige Iniesta og Torres har et helt særligt forhold til hinanden og Iniesta skrev torsdag et sjældent set hyldestindlæg til kammerat for livet i den spanske avis El Mundo. »Fodbolden bragte os sammen for mere end 20 år siden, da vi var børn. For mig vil du altid være ’El Nino’«, skriver Iniesta med henvisning til Torres’ kælenavn.

»Det hele begyndte langt væk fra rampelyset og kameraerne, og vi deler tusinder af oplevelser fra før vi vandt VM med vores land«, skriver Iniesta, der yderligere har vundet to EM-titler og flere ungdomsmesterskaber med Torres på landsholdsplan, hvor de er registeret for 110 (Torres) og 131 kampe (Iniesta) på ypperste niveau.

Kano/kajak. Emma Aastrand Jørgensen skal lørdag ro finale i 200 meter enerkajak ved VM i ungarske Szeged. Emma Aastrand Jørgensen blev nummer tre i semifinalen. Tidligere fredag avancerede hun også til semifinalen i 500 meter enerkajak. I 1.000 meter toerkajak gik René Holten Poulsen og Morten Graversen videre til semifinalen med en andenplads efter Ukraine i det indledende heat.

Cykling. Den 31-årige tyske sprinter Marcel Kittel indstiller karrieren. Årsagen er til at føle på. »Jeg har mistet al motivation til at fortsætte med at pine mig selv på cyklen«, siger sprinteren til Speigel. Kittel har i karrieren blandt andet vundet 14 etapesejre i Tour de France i perioden 2013 til 2017.

Atletik. Christian Coleman, der med 9,81 sekunder har løbet den hurtigste tid på 100 meter i år, er kommet i clinch med antidopingmyndighederne, fordi han ifølge flere britiske medier, herunder BBC, har misset tre dopingtest under de særlige whereaboutsregler. Reglerne foreskriver, at atleterne skal opgive, hvor de befinder sig, så antidopingmyndighederne kan dukke uanmeldt op, og teste den pågældende idrætsudøver. Det er disse regler, den 23-årige amerikaner angiveligt skulle have overtrådt tre gange, hvilket bliver takseret som en dopingforseelse og giver et års karantæne. Får Coleman den karantæne, kommer han hverken med til VM i Qatar i år eller de olympiske lege i Tokyo næste år.

Fodbold. Rangers FC fra Skotland skal lukke en del af deres hjemmebane, nå Legia Warszawa kommer på besøg i Europa League i næste uge. Klubbens fans er blevet fundet skyldige i at have ytret sig sekterisk og racistisk under en kamp mod St. Joseph fra Gibraltar i sidste måned. Mange grupperinger af Rangers-fans identificerer sig med en stærk protestantisk tro.

Ishockey. Superstjernen Evgeny Kuznetsov er udelukket fire år fra det russiske landshold. Angriberen fra Washington Capitals blev testet positiv for kokain under VM i maj. Evgeny Kuznetsov benægter ifølge AP, at han har taget kokain. På et videoklip, der nu er fjernet fra nettet, kan man se russeren være i et lokale, hvor der er et bord med striber af hvidt pulver samt dollarsedler. Kuznetsov hævder, at klippet stammer fra Las Vegas i 2018 – og at han forlod lokalet, så snart han opdagede, at der var stoffer i rummet. Den forklaring har NHL -ligaen accepteret.

Badminton. Den regerende verdensmester Kento Momota (Japan) er første mand i semifinalerne i herresingle ved VM i Basel. Lee Zii Jia fra Malaysoa blev slået 21-12, 21-8 af den topseedede. Nu venter inderen Sai Praneeth Bhamidipati (16), der overaskede ved at slå den 4. seedede indoneser Jonatan Christie 24-22, 21-14.

Svømning. Daniel Skaaning følger i Pernille Blumes fodspor og dropper fremover træningen på Det Nationale Træningscenter (NTC). Skaaning vil fremover træne i USA. Beslutningen er truffet efter fter en turbulent tid i landsholdsmiljøet, hvor der har været åben konflikt mellem aktive og Dansk Svømmeunion.

Fodbold. U21-landsholdsangriberen Anders Dreyer spiller resten af sæsonen for hollandske Heerenveen. Det meddeler klubben, der ejer den 21-årige dansker, Brighton.

Fodbold. Napoli har skrevet kontrakt med den mexicanske landsholdsspiller Hirving Lozano, der de to seneste sæsoner har scoret i alt 40 mål for PSV Eindhoven.

Fodbold. Henrik ’Henke’ Larsson har sagt op som træner i Helsingborgs IF. Det sker efter en række verbale angreb. Larsson blev hentet ind som redningsmand tidligere på sæsonen, da Helsingborgs lå til nedrykning. Nu ligger holdet to point over nedrykningsstregen.