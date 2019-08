Verdens hurtigste mand er havnet i prekær dopingsag

Direkte sport i tv DR1 12.25 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 Sport 11.00 Badminton: VM, kvartfinaler TV3 Sport 8.00 Dart: New Zealand Masters 19.00 Fodbold: Hobro-OB 1.00 Tennis: Winston-Salem Open (m) TV3 Max 20.30 Fodbold: Genk-Anderlecht 2.00 Amerikansk fodbold: Detroit-Buffalo Eurosport 1 11.30 Skihop: Summer Grand Prix 15.00 Ridebanespringning: EM 18.35/21.00 Tennis: US Open, kvalifikation Eurosport 2 19.00 Golf: Tour Championship Vis mere

Atletik. Christian Coleman, der med 9,81 sekunder har løbet den hurtigste tid på 100 meter i år, er kommet i clinch med antidopingmyndighederne, fordi han ifølge flere britiske medier, herunder BBC, har misset tre dopingtest under de særlige whereaboutsregler. Reglerne foreskriver, at atleterne skal opgive, hvor de befinder sig, så antidopingmyndighederne kan dukke uanmeldt op, og teste den pågældende idrætsudøver. Det er disse regler, den 23-årige amerikaner angiveligt skulle have overtrådt tre gange, hvilket bliver takseret som en dopingforseelse og giver et års karantæne. Får Coleman den karantæne, kommer han hverken med til VM i Qatar i år eller de olympiske lege i Tokyo næste år.

Cykling. Richard Carapaz (Movistar), der vandt årets Giro d’Italia, har meldt afbud til årets sidste store etapeløb, Spanien Rundt. Den 26-årige ecuadorianer styrtede i forbindelse med Holland Rundt i sidste weekend, og han er så medtaget, at en start i den spanske rundtur er udelukket.

Golf. Nicole Broch Larsen gik 1. runde af LPGA-turneringen CP Women’s Open i Canada i seks slag under banens par. Det placerer den danske kvinde på andenpladsen et slag efter den førende amerikaner Annie Park.

Doping. Det Internationale Antidopingagentur, Wada, har suspenderet et laboratorium i den indiske hovedstad New Delhi i foreløbig seks måneder. Ifølge Wada lever laboratoriet ikke op til de internationale standarder.

Fodbold. FC Midtjylland har solgt den nigerianske angriber Paul Onuachu til den belgiske klub Genk. Paul Onuachu, der kom til FCN i 2012, har fået en fireårig kontrakt i Genk. Den belgiske klub har den tidligere AaB-spiller Joakim Mæhle blandt holdets profiler.

MMA. Den tidligere olympiske sølvvinder i brydning, Mark O. Madsen, har skrevet kontrakt med Ultimate Fighting Championship, UFC, der er den mest prestigefulde organisation indenfor kampsporten MMA. Den 34-årige dansker får sin debut i UFC 28. september ved et stævne i Royal Arena. Kontrakten med UFC gælder foreløbig fire kampe.

Fodbold. Trods langvarige skadespauser har Liverpool forlænget kontrakten med den engelske landsholdsspiller Alex Oxlade-Chamberlain til 2023. Den 26-årige offensivspiller kom til Liverpool fra Arsenal i 2016, men i sidste sæson spillede han blot to kampe på grund af skader