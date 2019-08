Olieglinsende helt fra Tonga jagter sin tredje olympiske stjerne - i sin tredje disciplin

Olympisk

Andre umulige helte

Micheal ’Eddie The Eagle’ Edwards

Britisk skihopper deltog i de olympiske vinterlege i 1988 og blev sidst på både 70- og 90 meterbakken.

På 70 meterbakken scorede han 69,2 point, mens atleten på næstsidstepladsen fik 140,4 point.

Den Internationale Olympiske Komité strammede efterfølgende reglerne, så det blev stort set umuligt for atleter af Edwards’ kaliber at kvalificere sig til OL.

Eric ’The Eel’ Malonga

Svømmeren fra Ækvatorial Guniea deltog i de olympiske lege i Sydney i 2000 uden nogensinde at have været i et 50 meter bassin.

Han gennemførte sit indledende heat i 100 meter fri i tiden 1.52,72 minutter, hvilket er den langsomste tid nogensinde i den olympiske historie. Paradoksalt nok vandt han sit heat, fordi de to konkurrenter blev diskvalificeret på grund af en tyvstart.

Philip Boit

Kenayneren var oprindeligt mellemdistanceløberen, men blev omskolet til langrend.

Han deltog i de olympiske vinterlege i 1998 i Nagano og blev nr. 92 og sidst i 10 km - 20 minutter efter den norske guldvinder Bjørn Dæhlie.

Medaljeceremonien blev ved den lejlighed stærkt forsinket, fordi Dæhlie insisterede på at vente til Philip Boit var kommet i mål. Kenyaneren var så taknemmelig for og rørt over den gestus, at han fik en af sine sønner døbt Dæhlie Boit.

