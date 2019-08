Klasse: Emma Aastrand tager VM-bronze og sikrer dansk OL-billet

FAKTA Direkte sport i tv DR 1 13.10 Cykling: PostNord DK Rundt TV 2 Sport 11.00 Badminton: VM-semifinaler TV3+ 18.30 Fodbold: Liverpool-Arsenal TV3 Sport 13.15 Fodbold: Næstved-Vendsyssel 15.30 Fodbold: Hoffenheim-W. Bremen 18.30 Fodbold: Schalke-Bayern München 23.00 Tennis: Winston-Salem Open (m) TV3 Max 13.30 Fodbold: Norwich-Chelsea 16.00 Fodbold: Manchester U.-Crystal P. Eurosport 1 13.30 Cykling: Tour de l’Avenir 15.00/16.50 Skiskydning: Summer GP 18.50/20.30 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 15.00 Cykling: PostNord DK Rundt 18.00 Golf: Tour Championship Vis mere

Kajak. Emma Aastrand Jørgensen fuldendte lørdag et hattrick af VM-medaljer i 200 meter enerkajak. Men hvor det ved de seneste to verdensmesterskaber er blevet til sølv, endte finalen lørdag i ungarske Szeged med en delt tredjeplads og bronze for danskeren. Spanske Teresa Portela kom over stregen i nøjagtig samme tid som Emma Aastrand Jørgensen og får dermed også en bronzemedalje. Resultatet udløser en dansk billet til næste års OL i Tokyo i disciplinen. Det er den første OL-billet, danskerne indtil videre har indkasseret ved VM. Finalen blev vundet i suveræn stil af newzealandske Lisa Carrington, der var urørlig. Det er syvende VM i træk, at Carrington tager guld i 200 meter enerkajak. Kampen om de sekundære placeringer var anderledes tæt. Det var således nødvendigt efterfølgende at konsultere målfotos for at afgøre, at polske Marta Walczykiewicz blev nr. 2, en hundrededel foran Emma Aastrand Jørgensen og Teresa Portela.

Fodbold. FC Midtjylland udlejer midtbanespilleren Ayo Simon Okosun til AC Horsens på en aftale, der gælder for resten af 2019. Det skriver FCM i en pressemeddelse.

Basketball. En imponerende stime af sejre er slut for det mandlige amerikanske landshold. Lørdag tabte USA til Australien med cifrene 94-98 i en testkamp forud for det kommende VM. Ifølge nyhedsbureauerne AP og Reuters er det første gang i 13 år, at amerikanerne taber i en større international turnering eller testkamp. Seneste nederlag var til Grækenland i VM-semifinalen i 2006. Efterfølgende er det blevet til imponerende 78 sejre i træk i store, internationale turneringer eller testkampe.

Doping. Den tidligere sprinterstjerne Alessandro Petacchi har fået to års karantæne for brug af doping tilbage i 2012 og 2013. Det meddeler Den Internationale Cykelunion (UCI) på sin hjemmeside. I maj kom det frem, at italieneren, der stoppede som professionel i 2015, var blevet suspenderet på grund af mistanke om, at han tidligere i karrieren havde benyttet sig af doping. Det var de østrigske myndigheder, der indleverede de oplysninger, der førte til suspenderingen. Oplysningerne kom frem i den såkaldte ’Operation Aderlass’. Petacchi var i 00’erne blandt sportens fremmeste sprintere og vandt 152 sejre i sin professionelle karriere.

Fodbold. Borussia Dortmund indtog sent fredag førstepladsen i Bundesligaen, da holdet på udebane vandt 3-1 over FC Köln. Der var ingen danskeren med fra start, men Jabob Bruun Larsen kom på banen i opgørets slutfase. Thomas Delaney holdt bænken hele vejen.

Fodbold. Aston Villa togfredag sin første sejr efter sit comeback til Premier League, da holdet på hjemmebane besejrede Everton 2-0.