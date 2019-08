Ny OL-billet i kajak, dansk føring på LPGA, hattrick af Lewandowski og to mål at Gytkjær

FOR ABONNENTER

Kano&kajak. Emma Aastrand Jørgensen var i aktion to gange på sidstedagen af VM i Szeged, hvor hun i går vandt bronze i 200 meter enerkajak. Først var hun med til at sikre firerkajakken en 2.-plads i B-finalen, hvilket med stor sandsynlighed udløser en olympisk kvalifikation til Danmark, når det store regnskab er gjort op. Efterfølgende var der ikke overskud til at blande sig i medaljestriden i 500 meter enerkajak, hvor Emma Aastrand Jørgensen har vundet VM-bronze i 2017 og OL-sølv i 2006. Emma Aastrand Jørgensen sikrede sig dog endnnu en OL-billet ved at bliver nummer 5 i VM-finalen, som helt suverænt blev vundet af den suveræne newzealænder, 30-årige Lisa Carrington, der også blev verdensmester på 200-meteren. »Ovenpå det hårde løb i firerkajakken havde Emma sat sig en målsætning om at slutte i top-6. Den målsætning indfriede hun på imponerende vis med femtepladsen og en ny OL-kvalifikation, så hun var meget glad efter finalen, og det samme er teamet bag«, siger Dansk Kano og Kajak Forbunds sportschef, Lars Robl. Rene Holten Poulsen og Morten Graversen vandt deres B-finale i 500 meter toerkajak og sluttede dermed på 10.-pladsen, efter at have været 0,05 sekund fra at nå finalen.