Poulsen hamrer i mål, målorgie i 1. division, Dumbo scorer 605.000 kroner og Aguero runder 400 kasser

Direkte sport i tv Søndag DR1 12.15 Cykling: PostNord Danmark Rundt TV 2 11.55 Badminton: VM, finaler TV 2 Sport 11.30 Kajak: VM 15.00 Cykling: La Vuelta, 2. etape 21.00 Fodbold: Barcelona-Betis TV3+ 18.00 Fodbold: Brøndby-AGF TV3 Sport 6.05 Standardvogne: V8 12.00 Fodbold: Lyngby-Randers FC 14.30 MotoGP: Storbritanniens GP 16.00 Håndbold: Mels. – Flensburg-H. 18.00 Fodbold: Hertha B.-Wolfsburg 21.00 Fodbold: Paris SG-Toulouse 1.55 NFL: Tennessee-Pittsburgh TV3 Max 14.00 Fodbold: Esbjerg-Silkeborg Xee 15.00 Fodbold: Bournemouth-Manchester City 17.30 Fodbold: Tottenham-Newcastle Canal 9 16.00 Fodbold: SønderjyskE-FC Midtjylland 20.00 Fodbold: FCK-FC Nordsjælland Eurosport 1 13.30 Cykling: Tour de l’Avenir 15.00 Cykling: Vuelta a España Eurosport 2 10.00 Motorsport: Endurance GT 14.00 Motocross: VM-afdeling 15.00 Ridebanespringning: EM 17.00 Golf: Tour Championship Vis mere

Fodbold. Topopgøret i den næstbedste række blev en målrig affære. I Fredericia var over 2.000 tilskuere troppet op til derbyet mod Kolding IF og fik en hjemmesejr på 4-3 efter en første halvleg med seks pletskud samt en reducering efter pausen. Det var første gang, Koldings oprykkere tabte i denne sæson. Viborg overtog førstepladsen i rækken fra Kolding med en 3-0-sejr hjemme over Nykøbing FC. Viborg har 14 point foran Fredericia og Kolding, der begge har 13.

Cykling. Klassementsrytterne dominerede på den 199 km lange kuperede 2. etape af Vuelta a Espana. Nairo Quintana (Movistar) vandt foran Nicolas Roche (Sunweb), som er ny mand i førertrøjen, og Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Quintana kom i mål 5 sekunder før Roche, men er 2 sekunder efter i den samlede stilling, hvor Jakob Fuglsang (Astana) dumpede ned som nummer 21, 1.39 minutter efter.

Fodbold. Den ombejlede tyske landsholdsangriber Timo Werner bliver i Yussuf Poulsens klub RB Leipzig. Timo Werner har underskrevet en kontraktforlængelse gældende til 2023 og første dag på ny kontrakt bød på en scoring i 2-1-sejren på hjemmebane mod Frankfurt. Danske Yussuf Poulsen var på ny en fremtrædende skikkelse for Leipzig. Poulsen lagde op til Werners mål, fik et gult kort og scorede selv til 2-0 i 80. minut, da han på spektakulær facon helflugtede i nettet.

Fodbold. IFK Norrköping vandt 5-0 i et danskeropgør mod Helsingborg IF i Allsvenskan, hvor hjemmeholdets sidste mål blev scoret af forsvarsspilleren Rasmus Lauritsen. Kasper Larsen spillede hele kampen for IFK Norrköping, der scorede det første mål efter at have spillet 27 afleveringer i træk. Helsingborg IF, hvis træner Henke Larsson forleden sagde op, havde Anders Lindegaard på mål, Anders Randrup på højre back, Thomas Mikkelsen på bænken, mens David Boysen ikke var i truppen.

Trav. Dumbo og Gordon Dahl blev de overraskende vindere til odds 20,52 i derbyet på Charlottenlund Travbane i går, efter at de store favoritter havde kastet håndklædet i ringen. Præmien på 605.000 kr. var dog først sikret efter en knivskarp opløbsduel med Donatello Garbo og Rene Kjær.

Golf. Et 3 meters birdieputt på 18. hul sikrede sydafrikaneren Erik van Rooyen den første sejr på European Tour ved Scandinavian Invitation i Göteborg. Med sit putt forhindrede van Rooyen et omspil med englænderen Matthew Fitzpatrick. Alle tre danskere avancerede i finalerunden, så Joachim B. Hansen sluttede nummer 16, Søren Kjeldsen nummer 29 og Jeff Winther nummer 37.

Fodbold. Målmaskinen Sergio Agüero scorede to gange for Manchester City, da det engelske mesterhold med en stålsat præstation sejrede 3-1 på udebane over Bournemouth i Premier League. Argentinske Agüeros scoring til 3-1 midt i 2. halvleg var samtidigt angriberens seniormål nummer 400 i karrieren: 360 er scoret på klubniveau, mens yderligere 40 er sat ind for det argentinske landshold.

400 - Sergio Agüero has now scored 400 goals for club and country combined, with 235 of those coming for Manchester City. Relentless. pic.twitter.com/GIAmeJOymS — OptaJoe (@OptaJoe) August 25, 2019

Kano&kajak. Emma Aastrand Jørgensen var i aktion to gange på sidstedagen af VM i Szeged, hvor hun i går vandt bronze i 200 meter enerkajak. Først var hun med til at sikre firerkajakken en 2.-plads i B-finalen, hvilket med stor sandsynlighed udløser en olympisk kvalifikation til Danmark, når det store regnskab er gjort op. Efterfølgende var der ikke overskud til at blande sig i medaljestriden i 500 meter enerkajak, hvor Emma Aastrand Jørgensen har vundet VM-bronze i 2017 og OL-sølv i 2006. Emma Aastrand Jørgensen sikrede sig dog endnu en OL-billet ved at bliver nummer 5 i VM-finalen, som helt suverænt blev vundet af den suveræne newzealænder, 30-årige Lisa Carrington, der også blev verdensmester på 200-meteren. »Ovenpå det hårde løb i firerkajakken havde Emma sat sig en målsætning om at slutte i top-6. Den målsætning indfriede hun på imponerende vis med femtepladsen og en ny OL-kvalifikation, så hun var meget glad efter finalen, og det samme er teamet bag«, siger Dansk Kano og Kajak Forbunds sportschef, Lars Robl. Rene Holten Poulsen og Morten Graversen vandt deres B-finale i 500 meter toerkajak og sluttede dermed på 10.-pladsen, efter at have været 0,05 sekund fra at nå finalen.

Tennis. Mændenes ATP Tour har fået et hav af nye vindernavne i denne sæson. Med Hubert Hurkacz’ 6-3, 3-6, 6-3-sejr i finalen i ’Cigarette City’, Winston-Salem, over topseedede franske Benoit Paire skriver polakken sig ind som den 14. spiller, der i denne sæson for første gang stryger til tops i en ATP-turnering.

Hockey. Belgiens mænd kan for første gang bryste sig af titlen som europamestre. I EM-finalen i Antwerpen, hvor ca. 8.000 så på, sluttede turneringen som den startede: med en 5-0-sejr over Spanien.

Fodbold. Fortuna Hjørring er tilbage på førstepladsen i Kvindeligaen med en 3-0-sejr over KoldingQ. Caroline-Sophie Møller på straffespark og U19-landsholdsspilleren Agnete Nielsen med to scorede målene. I Frankrig scorede Nadia Nadim det sjette mål, da Paris SG vandt 7-0 over ASJ Soyaux.

Badminton. Hvis publikum i Basel havde sat næsen op efter en lignende dramatisk VM-finale i damsesingle mellem inderen Pusarla Sindhu og japaneren Nozomi Okuhara som i Glasgow for to år siden, blev de slemt skuffede. Mens 2017-finalen var en tresætter med 124 spillede point og japansk sejr, fik Pusarla Sindhu i den grad revanche ved at vinde 2019-opgøret 21-7, 21-7. Hun blev dermed den første indiske verdensmester i damesingle.