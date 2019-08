Andenplads i Canada giver dansker over en million kroner i præmie

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta, 3. etape TV3 Sport 19.00 Fodbold: AC Horsens-AaB Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.10 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55 Tennis: US Open

Golf. Selv om Nicole Broch Larsen gik en udmærket sidste runde i LPGA-turneringen CP Women’s Open i Canada, kunne hun ikke holde trit med koreaneren Jin Young Ko, og danskeren sluttede dermed på 2. pladsen. Nicole Broch Larsen gik de sidste 18 huller i 3 slag under banens par, men Ko var flyvende og præsterede en runde i 8 slag under par og vandt med et forspring på 5 slag. 2. pladsen var danskerens bedste resultat på den nordamerikanske tour og indbragte hende 208.000 dollars (ca. 1,4 millioner kroner).

Speedway. Veteranen Nicki Pedersen kom uheldigt af sted under et løb i den polske liga, da han i første heat ramlede sammen med australieren Jack Holder. Ifølge Jyllands-Posten har den 42-årige dansker brækket sin ene hånd og 3-4 ribben.

Kajak. mens Emma Aastrand Jørgensen i forbindelse med VM i Ungarn kvalificerede sig til næste års OL i henholdsvis 200 og 500 meter enerkajak, så gik det knap så godt for den tidligere olympiske sølvvinder og verdensmester René Holten Poulsen. Hverken på 1.000 meter eller i toerkajakken sammen med Morten Graversen lykkedes det at indløse OL-billetten, men danskeren får endnu en chance ved en kvalifikationsstævne i maj næste år.

Tennis. Milos Raonic, der er nr. 22 på verdensranglisten, har meldt fra til US Open med en skade. Canadieren var i 2016 i finalen i Wimbledon.

Fodbold. Janni Arnth, der netop er skiftet fra Arsenal til Fiorentina, har pådraget sig en skade, og hun har derfor meldt afbund til de to landskampe mod Malta og Israel. Landstræner Lars Søndergaard har i stedet udtaget Karen Holmgaard. Kampen mod Malta 29. august i Viborg gælder kvalifikationen til EM.

Fodbold. Christian Eriksen var for anden gang i tre kampen på bænken i Premier League, da Tottenham søndag tabte 1-0 hjemme til Newcastle. Nu siger London-holdets manager Mauricio Pochettino til BBC, at han ikke ved, om den danske landsholdsspiller stadig er i klubben, når Totten ham spiller næste gang i den kommende weekend. Eriksens kontrakt med Tottenham udløber næste år, og det har gennem længere tid været forventningen, at han blev solgt denne sommer. Transfervinduet i Blandt andet Spanien og Italien lukker 2. september.

Fodbold. Barcelona kom bagud 1-0 på hjemmebane i La Liga-kampen mod Valladolid, men på blandt andet to mål af nyerhvervelsen Antoine Griezmann sikrede catalanerne sig sæsonens første sejr. Den blev på 5-2.

Golf. Rory McIlroy blev omkring 100 millioner kr. rigere, da han vandt sæsonfinalen på den nordamerikanske PGA Tour. McIlroy gik sidste runde på East Lake i Atlanta i fire slag under par og endte i 18 slag under par med fire slag ned til amerikanske Xander Schauffele. Pengepræmien er den største i golfhistorien.