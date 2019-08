Antonsen belønnes for VM-finale og er nu bedste dansker på rangliste

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta – 4. etape 18.30 Håndbold: Aalborg-GOG (m) 20.30 Håndbold: Nykøbing F.- Esbjerg (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Rosenborg-Din. Zagreb TV3 Sport 19.00 Fodbold: Montpellier-Lyon 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Young Boys Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.05/1.15 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55/1.00 Tennis: US Open Vis mere

Badminton. Anders Antonsen avancerer fire pladser til en placering som nr. 5 på verdensranglisten efter VM, hvor han nåede VM-finalen og fik sølv. Dermed overhaler 22-årige Antonsen den tidligere danske verdensmester Viktor Axelsen, som er nr. 7. Axelsen deltog ikke i VM på grund af en skade. Listen toppes fortsat af den dobbelte verdensmester Kento Momota fra Japan.

Fodbold. Første halvdel af 2019 var dyrt for selskabet bag superligaklubben Brøndby. Brøndby kom ud med et minus på 41,7 millioner kroner før skat, og det er cirka 11 millioner lavere end det beløb, man havde budgetteret med. Det fremgår af et regnskab, som selskabet har præsenteret tirsdag morgen, skriver Ritzau.

Forventningerne til hele året er nu også lavere end tidligere. Nu forventer Brøndby et underskud på mellem 63 og 73 millioner kroner. Tidligere var forventningen et minus på mellem 40 og 50 millioner kroner. Ifølge Brøndby skyldes det først og fremmest, at man ikke længere forventer en transferindtægt.

Tennis. Angelique Kerber, der vandt US Open i 2016, blev sensationelt ekspederet ud i 1. runde af årets udgave af grand slam-turneringen. Franskmanden Kristina Mladenovic slog den tidligere tyske verdensetter i tre sæt med cifrene 7-5, 0-6 og 6-4. Kerber er aktuelt nr. 14 på ranglisten, og så sent som sidste år vandt hun Wimbledon. Mladenovic er nr. 54, og hun skal i 2. runde møde landsmanden Fiona Ferro. I herrerækken havde den forsvarende mester Novak Djokovic ikke de store problemer med at besejre spanieren Roberto Carballes Baena i tre sæt med cifrene 6-4, 6-1 og 6-4. Roger Federer er også videre til næste runde efter at han fik en lille forskrækkelse og tabte 1. sæt med 6-4 til kvalifikationsspilleren Sumit Nagal fra Indien. Federer tog dog de næste tre sæt.

Håndbold. Den norske stjernespiller Nora Mørk er igen blevet skadet og kan se frem til en pause på flere måneder, skriver TV 2. Mørk blev skadet i en kamp for sin rumænske klub CSM Bucuresti, og hun skal derfor opereres i knæet. Sidste år sad Nora Mørk ude med en korsbåndsskade og gik glip af EM. Med den nye skade er hendes deltagelse i VM i december i særdeles usikker.

Håndbold. THW Kiel med de danske landsholdsspillere Niklas og Magnus Landin har som vinder af EHF Cuppen fået et wildcard til VM for klubhold, der spilles 27.-31. august i Saudi-Arabien. Fra Europa deltager desuden FC Barcelona og Champions League-vinderen Vardar Skopje fra Nordmakedonien. De er nok blandt disse tre klubber vinderen, der får 360.000 euro skal findes. De øvrige deltagere er nemlig New York City Team Handball Club, Handebol Taubaté fra Brasilien, egyptiske Zamalek SC, Al-Duhail Sports Club fra Qatar, australske Sydney University Handball Club samt de to saudi-arabiske klubber Al Mudhar og Al Wehda, der ikke har samme kvaliteter som de europæiske hold.

Fodbold. Kasper Fisker pådrog sig en korsbånds- og menisksskade i søndagens nederlag til AGF, og Brøndby-spilleren risikerer derfor at gå glip af resten af superligasæsonen.

Fodbold. Med Antonio Conte som ny mand i trænersædet håber Internazionale på en ny storhedstid i Serie A, og Torino-klubben kom godt fra start i den nye sæson med en sejr på 4-0 over oprykkerne fra Lecce. Blandt målscorerne var belgieren Romelu Lukaku, der er hentet i Manchester United.