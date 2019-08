Brøndbys regnskab er blodrødt efter første halvår af 2019

Direkte sport i tv TV 2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta – 4. etape 18.30 Håndbold: Aalborg-GOG (m) 20.30 Håndbold: Nykøbing F.- Esbjerg (k) TV3+ 21.00 Fodbold: Rosenborg-Din. Zagreb TV3 Sport 19.00 Fodbold: Montpellier-Lyon 21.00 Fodbold: Røde Stjerne-Young Boys Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.05/1.15 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55/1.00 Tennis: US Open Vis mere

Fodbold. Første halvdel af 2019 var dyrt for selskabet bag superligaklubben Brøndby. Brøndby kom ud med et minus på 41,7 millioner kroner før skat, og det er cirka 11 millioner lavere end det beløb, man havde budgetteret med. Det fremgår af et regnskab, som selskabet har præsenteret tirsdag morgen, skriver Ritzau.

Forventningerne til hele året er nu også lavere end tidligere. Nu forventer Brøndby et underskud på mellem 63 og 73 millioner kroner. Tidligere var forventningen et minus på mellem 40 og 50 millioner kroner. Ifølge Brøndby skyldes det først og fremmest, at man ikke længere forventer en transferindtægt.

»Vi har en stor udfordring og ansvar for at skabe økonomisk og sportslig balance, for et underskud i den størrelsesorden, som vi præsenterer i dag, er usundt for klubben. Vi kommer ikke i balance ved at kopiere vore konkurrenters modeller. Vi skal derimod vokse organisk, både sportsligt og kommercielt med de økonomiske ressourcer, vi genererer i de kommende år, siger sportsdirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside ifølge Ritzau.

For at vende skuden skal Brøndby ifølge fodbolddirektøren satse mere på yngre kræfter - både på transfermarkedet og fra klubbens egen ungdomsafdeling, Brøndby Masterclass.

Roning. Den danske firer med Frank Steffensen, Tobias Kempf, Tøger Berg Rasmussen og Frederic Vystavel er ude af kampen om billetterne til næste års OL. Ved VM lykkedes det ikke den danske båd at kvalificere sig til semifinalen efter en 4. plads i opsamlingsheatet. Fireren skal nu ro C- eller D-finalen.

Badminton. Anders Antonsen avancerer fire pladser til en placering som nr. 5 på verdensranglisten efter VM, hvor han nåede VM-finalen og fik sølv. Dermed overhaler 22-årige Antonsen den tidligere danske verdensmester Viktor Axelsen, som er nr. 7. Axelsen deltog ikke i VM på grund af en skade. Listen toppes fortsat af den dobbelte verdensmester Kento Momota fra Japan.

Fodbold. AC Horsens har forstærket truppen med Jonas Gemmer, der tiltræder med øjeblikkelig virkning på en treårig kontrakt. Jonas Gemmer blev ramt af en korsbåndsskade i en kamp for Fremad Amager mod Silkeborg IF 2. september 2018, men han er fit for fight igen og har også spillet reserveligakamp for AC Horsens, skriver superligaklubben i en pressemeddelelse.

Fodbold. Silkeborg IF har hentet den 24-årige midtbanespiller Mathias Hebo Rasmussen på en lejeaftale i Vejle for resten af året, skriver superligaklubben i en pressemeddelelse.

Tennis. Angelique Kerber, der vandt US Open i 2016, blev sensationelt ekspederet ud i 1. runde af årets udgave af grand slam-turneringen. Franskmanden Kristina Mladenovic slog den tidligere tyske verdensetter i tre sæt med cifrene 7-5, 0-6 og 6-4. Kerber er aktuelt nr. 14 på ranglisten, og så sent som sidste år vandt hun Wimbledon. Mladenovic er nr. 54, og hun skal i 2. runde møde landsmanden Fiona Ferro. I herrerækken havde den forsvarende mester Novak Djokovic ikke de store problemer med at besejre spanieren Roberto Carballes Baena i tre sæt med cifrene 6-4, 6-1 og 6-4. Roger Federer er også videre til næste runde efter at han fik en lille forskrækkelse og tabte 1. sæt med 6-4 til kvalifikationsspilleren Sumit Nagal fra Indien. Federer tog dog de næste tre sæt.