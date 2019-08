Tour-vinder dømt for overfald på prostitueret, Wozniacki brød reglerne og Slott er OL-klar

Røde Stjerne er klar til CL-gruppespil. Traditionsklub smidt ud af League One, 15-årig videre ved US Open.

Direkte sport i tv Onsdag 28. august TV 2 Sport 15.00 Cykling: La Vuelta, 5. etape 18.15 Speedway: Esbjerg-Grindsted TV3+ 21.00 Fodbold: Ajax-Apoel TV3 Sport 19.00 Fodbold: Lille-St. Etienne 21.00 Fodbold: Club Brügge-LASK Linz 6’eren 20.45 Fodbold: Lincoln City-Everton Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.05/23.00 Tennis: US Open Eurosport 2 16.55/23.00 Tennis: US Open

Cykling. Tyske Jan Ullrichs karriere og liv har fået tilføjet endnu et mørkt kapitel, da den nu 45-årige er blevet idømt en bødestraf på 7.200 euro, ca. 54.000 kroner, for et overfald på en prostitueret kvinde på et hotel i Frankfurt for et år siden. Ifølge amtsretten i Frankfurt havde Jan Ullrich taget kvælertag på den prostituerede fra Congo og krævet de penge (600 euro), han havde betalt hende, tilbage. Ullrich indrømmede i 2013, at karrierens store resultater, herunder Tour de France-sejren i 1997, var sket ved hjælp af massiv doping. Jan Ullrich har ligeledes haft store problemer med stoffer og alkohol.

Tennis. Caroline Wozniacki spillede på grænsen af sine evner, da hun med 1-6, 7-5, 6-3 slog kinesiske Yafan Wang i et tresætsdrama i 1. runde af US Open i New York. Far og træner, Piotr Wozniacki, gik derimod over grænsen og coachede hende mod reglerne. Det erkender han over for TV2 Sport. »Jeg prøvede faktisk at coache Caroline lidt«, siger Piotr Wozniacki, der er klar over, at det ikke er tilladt at kommunikere med spillerne under kampen. »Ved du hvad, det er sport, og hvis du kan hjælpe på en eller anden måde. Det var et meget vigtigt resultat. Jeg forstår godt, at jeg måske kan få en eller anden straf, men på det tidspunkt var det vigtigt, at Caroline skulle gøre noget andet«. I 2. runde af US Open venter amerikaneren Danielle Collins, der slog Polona Hercog fra Slovenien.

Fodbold. Med mindre danske spillere indgår spektakulære klubskifter inden transfervinduet lukker på mandag, kommer maksimalt ti danske spillere i aktion i Champions League-gruppespillet i denne sæson: Andreas Christensen (Chelsea), Daniel Wass (Valencia), Thomas Delaney og Jakob Bruun Larsen (Dortmund), Christian Eriksen (Tottenham), Joachim Andersen (Lyon), Rasmus Nissen (Salzburg), Joachim Mæhle (Genk), Yussuf Poulsen (Leipzig). Kasper Dolberg og Ajax skal i aktion kvalifikationen i aften mod Apoel. Der trækkes lod til gruppespillet torsdag kl. 18.

Motorsport. Når formel 1-sæsonen genoptages i den kommende weekend på Spa-banen i Belgien vil Haas-kørerne Kevin Magnussen og Romain Grosjean have helt identiske aerodynamiske setup på bilerne. »På Spa-banen har vi lagt os fast på den opgraderede bil, som blev kørt på Hockenheim. Vi har lært en del og prøvet at forbedre den ved at skifte et par komponenter. Begge biler kommer til at have samme specifikation, og forhåbentlig kan vi lære mere om den«, siger teamchef Günther Steiner til Haas’ hjemmeside. På Hockenheim 28. juli scorede Haas-bilerne 10 point – sæsonens hidtil bedste udbytte.

Fodbold. Brøndby har solgt den finske forsvarsspiller Paulus Arajuuri til den cypriotiske klub Pafos FC.

Golf. Ikonet Tiger Woods er på ny blevet opereret i knæet. Det er femte gang i karrieren, Woods er blevet knæopereret. »Jeg kan gå nu, så jeg håber, at jeg kan genoptage træningen i løbet af de næste uger«, siger Tiger Woods, der ifølge Ritzau er tilbage på banen i slutningen af oktober.

Fodbold. Zlatan Ibrahimovic, 37, er klar til at vende tilbage til Manchester United, når han kontrakt med LA Galaxy udløber ved årsskifet. »Jeg vil uden problemer kunne begå mig i Premier League, så hvis United har brug for mig, er jeg klar, siger svenskeren ifølge BBC. Zlatan Ibrahimovic scorede 28 mål i 46 kampe for Manchester United i sæsonen 2016/2017. 28 mål er det højeste antal scoringer en Manchester United-spiller har præsteret de seenste seks sæsoner.

Fodbold. Angriberen Lukas Podolski kan være på vej mod et comeback i den tyske landsholdstrøje - ved OL i Tokyo i 2002. Lukas Podolski, der fylder 35 år, spillede fra 2004 og 13 år frem 130 A-landskampe og har de senere par år spillet i Kobe i Japan. Det er i avisen Bild, Podolski lufter sine olympiske drømme: »OL er en fed ting for alle idrætsfolk«. OL-turneringen er forbeholdt spillere under 23 år, men 3 spillere i hver 18-mandstrup må gerne være ældre.

Fodbold. FC Københavns overmænd fra Champions League-kvalifikationen, Røde Stjerne Beograd, er for anden sæson i træk klar til gruppespillet efter at have sejret sig gennem fire kvalifikationsrunder. Tirsdag aften var 1-1 (3-3 samlet) på hjemmebane mod Young Boys fra Schweiz nok til en plads blandt de 32 hold i europæiske fodbolds guldgrube, hvor hver deltager sikret mindst 150 millioner kroner. 1-1-mødet i Beograd fik en kontroversiel optakt, da en kampvogn fra krigen i det tidligere Jugoslavien blev parkeret omkring den nordlige ende af stadionet inden kampen, skriver Ritzau med nyhedsbureauet AP som kilde. I den nordlige ende holder Røde Stjernes ultrafans, Delije, typisk til. Episoden med kampvognen blev ifølge AP stærkt kritiseret i kroatiske medier inden kampen, og den blev kaldt for en provokation med henvisningen til den blodige krig i begyndelsen af 1990’erne.

Fodbold. Dinamo Zagreb følger med Røde Stjerne til gruppespillet. Kroaterne spillede 1-1 i Norge mod Rosenborg og vandt dermed 3-1 samlet. Dinamo Zagreb seedes i lag 3 og kan dermed møde Røde Stjerne i kampe med voldsomme historiske og politiske undertoner. Græske Olympiakos er ligeledes klar til mesterligaen efter 2-1 og 6-1 samlet mod russiske Krasnodar.

Fodbold. Neymar er på vej tilbage til Barcelona efter to år i Paris SG. Det rapporterer journalisten Guillem Balague, der blandt andet er tilknyttet britiske BBC.