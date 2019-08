Wozniacki brød reglerne, Røde Stjerne til Champions League med kampvogn og Slott er OL-klar

FOR ABONNENTER

Tennis. Caroline Wozniacki spillede på grænsen af sine evner, da hun med 1-6, 7-5, 6-3 slog kinesiske Yafan Wang i et tresætsdrama i 1. runde af US Open i New York. Far og træner, Piotr Wozniacki, gik derimod over grænsen og coachede hende mod reglerne. Det erkender han over for TV2 Sport. »Jeg prøvede faktisk at coache Caroline lidt«, siger Piotr Wozniacki, der er klar over, at det ikke er tilladt at kommunikere med spillerne under kampen. »Ved du hvad, det er sport, og hvis du kan hjælpe på en eller anden måde. Det var et meget vigtigt resultat. Jeg forstår godt, at jeg måske kan få en eller anden straf, men på det tidspunkt var det vigtigt, at Caroline skulle gøre noget andet«. I 2. runde af US Open venter amerikaneren Danielle Collins, der slog Polona Hercog fra Slovenien.