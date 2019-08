Færøsk roer er OL-klar for Danmark, Spanien mindes landstrænerens 11-årige datter og sensation gavner Wozniacki

Direkte sport i tv Fredag TV 2 Sport 10.40 Roning: VM - semifinaler 13.00 Roning: VM - finaler 15.00 Cykling: La Vuelta - 7. etape TV3 Sport 11.00/15.00 F1: Belgiens GP - træning 16.50 Formel 2: Belgiens GP - kvalifikation 19.00 Fodbold: OB-SønderjyskE TV3 Max 17.45 Formel 3: Belgiens GP - kvalifikation 20.30 Fodbold: Gladbach-RB Leipzig Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España 18.05/23.00 Tennis: US Open Eurosport 2 15.10 Cykling: Deutschland Tour <QL>17.10/23.00 Tennis: US Open Vis mere

Roning. Færingen Sverri Nielsen sikrede sig en olympisk kvalifikation, da han ved VM i Szeged roede sig i finalen i singlesculler. En andenplads i semifinalen gav adgang til finalen og dermed en af de ni pladser i OL-feltet, der er på spil ved VM. Fie Udby Erichsen førte sin semifinale indtil halvvejs i løbet, men blev overhalet af USA, England og Schweiz og endte som nummer fire med en plads i søndagens B-finale. Her er der dog OL-kvalifikation til de tre bedste. Sverri Nielsens singlesculler er efter kvindernes firer uden styrmand den anden danske båd, der kvalificerer sig til OL, og Danmark er nu sikret 37 deltagere næste år i Tokyo.

Tennis. Rumæneren Simona Halep led et sensationelt nederlag i US Open, da årets Wimbledonvinder og nummer 4 på verdensranglisten blev besejret af nummer 116 på samme rangliste, amerikaneren Taylor Townsend. 23-årige Townsend missede to matchbolde, da hun var foran 5-4 i tredje sæt, og Halep havde selv en matchbold ved stillingen 6-5, men det endte med en sejr til amerikaneren på 6-2, 3-6, 7-6. Det var første gang, Taylor Townsend besejrede en spiller fra top-10, og i næste runde møder hun nummer 106, rumæneren Sorana Cirstea. Vinderen af den kamp skal i 4. runde møde enten Caroline Wozniacki (nr. 19) eller canadieren Bianca Andreescu (nr. 15).

Tennis. Carla Suarez Navarro er også ude af US Open og det koster den 30-årige spanier en bøde på en kvart million kroner. Den 28-seedede Navarro trak sig fra 1. runde med en rygskade, men den undskyldning accepterede turneringsledelsen ikke. »Efter at have modtaget rapporten fra det medicinske hold og grand slam-inspektørerne er det blevet fastlagt, at Carla Suárez Navarro ikke optrådte i henhold til de professionelle standarder«, skriver turneringsdommer Sören Friemel i en udtalelse. Deltagelsen giver dog overskud alligevel. Et nederlag i 1. runde indbringer ca. 390.000 kr.

Fodbold. Weekendens kampe i La Liga samt Spaniens næste landskamp vil blive indledt med et minuts stilhed for at mindes Luis Enriques 11-årige datter, der torsdag døde 11 knoglekræft. Luis Enrique tog tidligere i år orlov som spansk landstræner og trak sig helt fra posten i juni. 49-årige Enrique spillede for både Real Madrid og Barcelona og var desuden træner for Barcelona fra 2014 til 2017, da kluben vandt to spanske mesterskaber og Champions League i 2015.

Fodbold. Aftenens opgør i La Liga mellem Sevilla og Celta Vigo bliver uden danskere. Landsholdsanfører Simon Kjær er ikke blandt de 21 spillere i Sevillas trup, og Celta Vigo-træner Fran Escribá har udeladt Pione Sisto. »Det handler ikke så meget om hans præstationer, men om at hans holdkammerater gør det rigtig godt. Han træner rigtig godt, men lige nu synes jeg, der er andre spillere, der er bedre«, siger Fran Escribá til Mundo Deportivo.

Fodbold. Oliver Kahn er kørt i stilling som ny administrerende diretør i Bayern München. Den 50-årig tidligere landsholdsmålmand, der vandt otte tyske mesterskaber med Bayern, har skrevet under på en 5-årig kontrakt som bestyrelsesmedlem og overtager posterne som formand og direktør, når Karl-Heinz Rummenigges kontrakt udløber i 2021.

Fodbold. 30-årige Alexis Sanchez skal i den kommende sæson spille for italienske Inter, der har lejet den chilenske angriber fra Manchester United. Inter har tidligere på måneden købt den belgiske angriber Romelu Lukaku af United.

Håndbold. TTH Holstebros mænd åbnede sæsonen med en sejr på 31-26 over Mors-Thy, hvis træner Søren Hansen næste sæson skifter til netop TTH Holstebro.