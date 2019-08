Sensation i US Open letter vejen for Wozniacki

Tennis. Rumæneren Simona Halep led et sensationelt nederlag i US Open, da årets Wimbledonvinder og nummer 4 på verdensranglisten blev besejret af nummer 116 på samme rangliste, amerikaneren Taylor Townsend. 23-årige Townsend missede to matchbolde, da hun var foran 5-4 i tredje sæt, og Halep havde selv en matchbold ved stillingen 6-5, men det endte med en sejr til amerikaneren på 6-2, 3-6, 7-6. Det var første gang, Taylor Townsend besejrede en spiller fra top-10, og i næste runde møder hun nummer 106, rumæneren Sorana Cirstea. Vinderen af den kamp skal i 4. runde møde enten Caroline Wozniacki (nr. 19) eller canadieren Bianca Andreescu (nr. 15).

Tennis. Carla Suarez Navarro er også ude af US Open og det koster den 30-årige spanier en kvart million kroner. Den 28-seedede Navarro trak sig fra 1. runde med en rygskade, men den undskyldning accepterede turneringsledelsen ikke. »Efter at have modtaget rapporten fra det medicinske hold og grand slam-inspektørerne er det blevet fastlagt, at Carla Suárez Navarro ikke optrådte i henhold til de professionelle standarder«, skriver turneringsdommer Sören Friemel i en udtalelse. Deltagelsen giver dog overskud alligevel. Et nederlag i 1. runde indbringer ca. 390.000 kr.

Fodbold. 30-årige Alexis Sanchez skal i den kommende sæson spille for italienske Inter, der har lejet den chilenske angriber fra Manchester United. Inter har tidligere på måneden købt den belgiske angriber Romelu Lukaku af United.

Håndbold. TTH Holstebros mænd åbnede sæsonen med en sejr på 31-26 over Mors-Thy, hvis træner Søren Hansen næste sæson skifter til netop TTH Holstebro.

Ishockey. Rungsted udlignede til 2-2 i anden periode, men endte alligevel med at tabe 5-2 til schweiziske EV Zug i udekampen i Champions League. I den anden kamp i gruppen vandt tjekkiske Plzen efter forlænget spilletid over finske Hämeenlinna.

Golf. Lucas Bjerregaard brugte 66 lsag på 1. runde af European Masters i Crans-sur-Sierre, hvilket placerer ham som nummer 12, 3 slag efter de to førende, franskmanden Mike Lorenzo-Vera og østrigeren Matthias Schwab. Søren Kjeldsen brugte 71, Joachim B. Hansen 73 slag og Thomas Bjørn 75.

Golf. På den amerikanske LPGA er Nanna Koerszt Madsen bedste dansker som nummer 68 efter en første runde i 71 slag af Cambia Portland Classic. Emily Kristine Pedersen brugte 73 slag og sidste uges nummer to, Nicole Broch Larsen, brugte 75 slag og er nummer 130. Turneringen føres af sydkoreaneren Mi Jung Hur og australieren Hannah Green i 64 slag.