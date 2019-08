Dansk VM-bronze, Magnussen i top-10, Federer bruger lokumssprog og Froome er tilbage på cyklen

Direkte sport i tv Lørdag 31. august DR3 17.20 Basketball: 3x3-EM, Dan.-Ukraine (k) 18.50 Basketball: 3x3-EM, Dan.-Holland (k) TV 2 16.05 Håndbold: Odense-Team Esbjerg (k) TV 2 Sport 13.45 X Games: Oslo 15.00 Cykling: La Vuelta, 8. etape 18.00 X Games: Oslo 20.45 Fodbold: Juventus-Napoli TV3+ 14.30 Formel 1: Belgiens GP, kvalifikation 18.30 Fodbold: Burnley-Liverpool TV3 Sport 10.30 Formel 3: Belgiens Grand Prix 11.55 Formel 1: Belgiens GP, træning 13.20 Motorsport: Porsche Super Cup 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Hobro 18.55 Speedway: Tysklands Grand Prix 22.00 Boksning: Lomachenko-Campbell TV3 Max 13.30 Fodbold: Southampton-Manch. U 16.00 Fodbold: Chelsea-Sheffield United 18.30 Fodbold: Union Berlin-Dortmund Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 10.00 Cykling: Tour of Almaty 12.00 Kano: World Cup 16.00 Cykling: Deutschland Tour 18.00 Tennis: US Open

Roning. Lærke Berg Rasmussen, Christina Juhl Johansen, Ida Gørtz Jacobsen og Frida Sanggaard Nielsen toppede i fireren uden styrmand OL-kvalifikationen ved at vinde bronze ved VM i Ottensheim i Østrig. De danske kvinder var på den 2.000 meter lange distance fire sekunder fra guldet, som Australien tog sig af foran Holland. Nu drømmer de danske kvinder om OL-guldet i Tokyo. »En bronzemedalje giver en kæmpe motivation for, at vi lige næste år skal steppe det op, og så går vi efter det helt store. Så vi har virkelig meget motivation«, siger Christina Juhl Johansen.

Cykling. Den 27-årige tysker Nikias Arndt (Sunweb) hentede sin første sejr i mere end to et halvt år, da han kom først over målstregen på 8. etape af Vuelta a Espana.

Fodbold. Inter-angriberen Mauro Icardis tvist med den store Milano-klub når nye højder. Mauro Icardi, som er blevet sat til salg af træner Antonio Conte, sagsøger ifølge AP nu Inter for 1,5 millioner euro, ca. 11,2 millioner kroner. Mauro Icardi vil have pengene, da han føler sig diskrimineret efter at han er blevet degraderet til andetholdet.

Tennis. Ikonet Roger Federer er mere end træt af at høre konkurrenter antyde, at han på grund af sin status i sporten får særbehandling med hensyn til sine kamptidspunkter. »Jeg har hørt på det det her pis for mange gange nu. Jeg er dødtræt af (påstande om), at det tilsyneladende er mig, der bestemmer. Det gør tv-stationerne og turneringsarrangørerne«, siger Federer ifølge Ritzau. Reaktionen kommer, efter at Dan Evans fra Storbritannien efter sit nederlag til Federer i 3. runde af den igangværende US Open-turnering i New York fredag antydede, at schweizeren havde bedt om at spille kampen tidligt på dagen.

Tennis. Den 25-årige tyske kvalifikationsspiller Dominik Köpfer fortsætter med at imponere ved US Open. Natten til lørdag gik det ud over den 17. seedede georgier Nikoloz Basilashvili, der blev slået i fire sæt. Nu venter russeren Daniil Medvedev (seedet 5). Vinder Dominik Köpfer det opgør, har tyskeren mere end fordoblet sin karriereindtjening, der før US Open lød på lige knap 2,3 millioner kroner.

Motorsport. Kevin Magnussen får gode forudsætninger for at hente point i søndagens formel 1-grandprix i Belgien. Lørdag sluttede den danske Haas-kører nemlig på 10. pladsen i kvalifikationen, men på grund af straffe til Daniel Ricciardo og Nico Hülkenberg rykker han op til startposition 8. De to Ferrari-biler starter forrest.

Cykling. Den firedobbelte Tour de France-vinder Chris Froome (Team Ineos) var torsdag for første gang tilbage på en racercykel, siden han i juni kom voldsomt til skade ved et styrt på en træningstur under Criterium du Dauphiné. Det skriver Cyclingnews. Froome kørte et par omgange på en velodrom, men kan angiveligt endnu ikke køre på asfalt.