Federer bruger store ord for at affeje beskyldninger

Direkte sport i tv Lørdag 31. august DR3 17.20 Basketball: 3x3-EM, Dan.-Ukraine (k) 18.50 Basketball: 3x3-EM, Dan.-Holland (k) TV 2 16.05 Håndbold: Odense-Team Esbjerg (k) TV 2 Sport 13.45 X Games: Oslo 15.00 Cykling: La Vuelta, 8. etape 18.00 X Games: Oslo 20.45 Fodbold: Juventus-Napoli TV3+ 14.30 Formel 1: Belgiens GP, kvalifikation 18.30 Fodbold: Burnley-Liverpool TV3 Sport 10.30 Formel 3: Belgiens Grand Prix 11.55 Formel 1: Belgiens GP, træning 13.20 Motorsport: Porsche Super Cup 16.00 Fodbold: FC Nordsjælland-Hobro 18.55 Speedway: Tysklands Grand Prix 22.00 Boksning: Lomachenko-Campbell TV3 Max 13.30 Fodbold: Southampton-Manch. U 16.00 Fodbold: Chelsea-Sheffield United 18.30 Fodbold: Union Berlin-Dortmund Eurosport 1 15.00 Cykling: Vuelta a España, 8. etape 18.05 Tennis: US Open Eurosport 2 10.00 Cykling: Tour of Almaty 12.00 Kano: World Cup 16.00 Cykling: Deutschland Tour 18.00 Tennis: US Open

Tennis. Ikonet Roger Federer er mere end træt af at høre konkurrenter antyde, at han på grund af sin status i sporten får særbehandling med hensyn til sine kamptidspunkter. »Jeg har hørt på det det her pis for mange gange nu. Jeg er dødtræt af (påstande om), at det tilsyneladende er mig, der bestemmer. Det gør tv-stationerne og turneringsarrangørerne«, siger Federer ifølge Ritzau. Reaktionen kommer, efter at Dan Evans fra Storbritannien efter sit nederlag til Federer i 3. runde af den igangværende US Open-turnering i New York fredag antydede, at schweizeren havde bedt om at spille kampen tidligt på dagen.

Tennis. Caroline Wozniacki spiller sin kamp i 3. runde af US Open lørdag kl. 18 mod canadieren Bianca Andreescu (seedet 15).

Fodbold. Efter fem et halvt år i Arsenal rejser den spanske back Nacho Monreal hjem til La Liga, hvor han har indgået en toårig kontrakt med Real Sociedad.

Fodbold. Paris SG har afvist Barcelonas bød på den brasilianske stjerne Neymar. »Første gang vi modtog et bud fra Barcelona på Neymar var 27. august. De er ikke kommet med et bud, der opfylder vores krav«, siger PSG-sportschef Leonardo ifølge Reuters. Transfervinduet lukker på mandag.

Fodbold. Manchester United har udlejet forsvarsspilleren Chris Smalling til Roma for resten af denne sæson.

Fodbold. Marcel Rømer skifter fra Sønderjyske til Lyngby. Den 28-årige midtbanespiller har skrevet en kontrakt gældende til 2023.

Fodbold. Så er det officielt forbi for Jakob Poulsen i FC Midtjylland. Jakob Poulsen har ifølge FCM’s hjemmeside skrevet kontrakt med en ny klub, men endnu ikek oplyst klub. »Jeg har jagtet et eventyr som punktum på min karriere, og det får jeg«, siger Jakob Poulsen. Ekstra Bladet mener at vide, at Poulsen nye klub ligger i Melbourne i Australien.

Triatlon. Danske Michael Plahn opgav fredag i Litauen at fuldføre i Double Ultra Triatlon, som er verdensmesterskabet i dobbelt ironman. »Med en drøm og et mål om at blive verdensmester kunne jeg efter få timer se, at det løb for længst var kørt. Erkendelsen er svær at sluge og alligevel nem. At gennemføre gjorde jeg sidst, men min ambition var hele tiden at gøre mere end det«, skriver Plahn på sin facebookprofil. Plahn udgik undervejs på den 360 kilometer lange cykelrute. Polakken Robert Karas vandt i 18 .44,38 timer og satte dermed verdensrekord.

Fodbold. På et hattrick af Timo Werner sejrede Leipzig 3-1 i Bundesligaen ude mod Borussia Mönchengladbach og kom op på ligaens førsteplads med 9 point efter tre kmape. Yussuf Poulsen assisterede ved Timo Werners scoring til 2-0.